Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире

Кинологи назвали породы собак не для квартиры

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки давно считаются надёжными спутниками человека, и этот стереотип настолько укоренился в нашем обществе, что мы даже не осознаём, что не все из них могут быть "идеальными". Существует несколько пород, которые по разным причинам не подходят для содержания в квартире. Хотя таких пород больше, но мы рассмотрим самые распространённые из них.

Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Хаски, покорившая многие сердца своим необычным видом, набирает огромную популярность в качестве домашнего питомца. Однако жизнь в ограниченном пространстве квартиры не подходит для этой породы. Хаски тяжело переносят жару из-за своего происхождения из холодных регионов, их продолжительность жизни сокращается в необычных для них климатических условиях.

К тому же, у хаски может развиться невроз от одиночества, что приводит к разрушительному поведению в помещении. Они не являются типично компанейскими собаками и не общаются с людьми так активно, как другие породы, что делает их довольно сложными в воспитании.

Английский бульдог, когда-то сильный и подвижный, теперь часто страдает от различных заболеваний, таких как проблемы с сердцем, глазами и дыхательными путями. У них также часто возникают проблемы с мочевым пузырем и дисплазия конечностей. Из-за анатомических особенностей самок могут требоваться операции кесарева сечения при родах. Эти собаки предпочитают приватный дом с возможностью пребывания на свежем воздухе.

Акита-ину, исходно использовавшаяся для охоты на медведей, обычно не считается подходящей для комфортного проживания в квартире или для привязанности к людям. Наследственно в породе закладывается склонность к агрессии, что делает их требовательными в уходе и дрессировке, особенно для непрофессионалов.

Джек-рассел терьер, несмотря на свои небольшие размеры, не идеален для содержания в квартире. Они очень энергичные и высокомерные существа, требующие много внимания и активного общения. Для них необходимы долгие прогулки и физическая активность, иначе они могут проявлять деструктивное поведение в доме.

Доберман, обладающий отличными охранными качествами, может быть слишком защитническим и недоверчивым по отношению к чужим. Они могут реагировать на малейшие признаки угрозы и могут не подходить для семей с маленькими детьми из-за этой склонности. Дрессировка требует осторожности, поскольку любая ошибка может привести к проблемам в поведении собаки.