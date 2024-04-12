Скот на пастбище, кошек в приют: как спасут животных

В Тюменской области из-за наводнения был объявлен режим ЧС

2:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В связи с наводнением в Тюменской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Под угрозой оказались прибрежные территории из-за возможного выхода из берегов рек Тобол и Ишим. Прогнозы специалистов неутешительны: в течение ближайших дней ожидается ухудшение ситуации, и вода может наводнить несколько районов.

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Под угрозой затопления находятся множество деревень и поселков. Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, некоторых жителей уже начали эвакуировать. Но что делать с домашними питомцами и скотом?

Подготовка к чрезвычайной ситуации

Последнее серьезное наводнение в регионе произошло в 2017 году, когда вода затопила множество домов в Ишиме, оставив некоторых людей без жилья. В текущем году, по словам мэра города Федора Шишкова, ситуация не менее критичная, и уже подготовлено 11 временных точек для размещения людей.

Местные власти также не забыли про домашних питомцев — кошек и собак. Для них предусмотрены места в муниципальном приюте, где выделено 30 мест. Тем не менее, жителей просят взять своих питомцев с собой или разместить у родственников, если это возможно.

С кошками и собаками всё относительно просто, но с домашним скотом ситуация сложнее. Нельзя просто взять и перенести корову или овцу в временное убежище. Изначально планировалось разместить скот в сельскохозяйственном предприятии в селе Пахомово, но этот вариант был отменен из-за риска затопления этой местности.

Власти теперь планируют разместить скот рядом с населенными пунктами, на возвышенных участках и пастбищах, которые не подвержены наводнению. Хозяевам придется самостоятельно обеспечивать скот кормом и водой. В случае необходимости будет организована доставка продовольствия на лодках. Главы местных поселений следят за ситуацией, собирая информацию о количестве скота и планах его пристройки, сообщает tmn.aif.ru.

Некоторые жители, чьи участки могут быть отрезаны от остального мира из-за наводнения, уже начали готовиться. Например, семья из Казанского района запасается кормом для животных.

Другая семья, проживающая у реки Ишим, выражает надежду на то, что вода не достигнет их дома, так как он расположен на холме. Однако, на всякий случай они готовы спасти своих животных и перебраться к родственникам.

Пик наводнения в Ишиме и Ишимском районе ожидается 22-23 апреля. Глава МЧС посетил регион 9 апреля и оценил подготовку к чрезвычайной ситуации, заверив, что при необходимости будут направлены дополнительные силы для ликвидации последствий наводнения.