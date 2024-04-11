Аж глаза на лоб лезут от запаха: названы самые вонючие породы собак

Собаки могут быть надежными компаньонами, но иногда их запах может стать проблемой. Некоторые породы имеют особенности, делающие их более склонными к неприятному запаху. Почему некоторые породы собак имеют более сильный запах, чем другие, и что можно сделать для уменьшения этой проблемы?
Бульдоги
Бульдоги, с их короткими мордами и склонностью к складыванию кожи, могут иметь проблемы с избыточной секрецией масла из кожи, что может привести к неприятному запаху. Регулярное мытье и очистка складок кожи помогут снизить этот запах.
Бассет-хаунд
Из-за их длинных ушей, которые могут собирать пыль и влагу, бассет-хаунды могут иметь специфический запах. Регулярная гигиеническая процедура, включая чистку ушей, поможет сократить неприятный запах.
Чау-чау
Чау-чау имеют двойные покровы шерсти, что может приводить к задержке масла и секреций на их шерсти. Это может вызывать запах. Регулярная расческа и купание помогут справиться с этой проблемой.
Бигль
Бигли, с их активным обонянием и склонностью к следованию запахам, могут иметь характерный запах, особенно если им не уделяется достаточное внимание гигиены.
Бассенджи
Бассенджи, известные своей чистоплотностью, также могут иметь особый запах, особенно если не осуществляется регулярная чистка и уход за шерстью.
Слизни терпеть не могут эти запахи. Обработайте растения данными средствами и попрощайтесь с вредителями.