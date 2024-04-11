Аж глаза на лоб лезут от запаха: названы самые вонючие породы собак

Кинологи назвали самые пахнущие породы собак

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки могут быть надежными компаньонами, но иногда их запах может стать проблемой. Некоторые породы имеют особенности, делающие их более склонными к неприятному запаху. Почему некоторые породы собак имеют более сильный запах, чем другие, и что можно сделать для уменьшения этой проблемы?

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Бульдоги

Бульдоги, с их короткими мордами и склонностью к складыванию кожи, могут иметь проблемы с избыточной секрецией масла из кожи, что может привести к неприятному запаху. Регулярное мытье и очистка складок кожи помогут снизить этот запах.

Бассет-хаунд

Из-за их длинных ушей, которые могут собирать пыль и влагу, бассет-хаунды могут иметь специфический запах. Регулярная гигиеническая процедура, включая чистку ушей, поможет сократить неприятный запах.

Чау-чау

Чау-чау имеют двойные покровы шерсти, что может приводить к задержке масла и секреций на их шерсти. Это может вызывать запах. Регулярная расческа и купание помогут справиться с этой проблемой.

Бигль

Бигли, с их активным обонянием и склонностью к следованию запахам, могут иметь характерный запах, особенно если им не уделяется достаточное внимание гигиены.

Бассенджи

Бассенджи, известные своей чистоплотностью, также могут иметь особый запах, особенно если не осуществляется регулярная чистка и уход за шерстью.