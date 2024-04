Бесплатные воспитатели: влияние домашних животных на развитие у детей социальных навыков

Домашние животные, такие как собаки, кошки и другие питомцы, не только приносят радость и удовольствие в семью, но и могут иметь значительное влияние на развитие социальных навыков у детей. Эксперты из различных областей подчеркивают важность этого воздействия и выявляют несколько ключевых аспектов, которые объясняют, как домашние животные способствуют развитию социальных навыков у детей.

Фото: flickr.com by Catherine Scott is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic