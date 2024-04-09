Пора покупать трость и очки: с какого возраста кошку можно считать старой

Ветеринары рассказали, с какого возраста можно считать кошку старой

0:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Пожилые кошки являются прекрасными спутниками и истинными друзьями для людей. Они обладают более спокойным характером по сравнению с молодыми котами, что делает их отличным компаньоном.

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Однако, с возрастом потребности пожилых кошек меняются. Важно понимать, когда кошка считается пожилой, чтобы иметь представление о её состоянии и общем здоровье. Это поможет более эффективно заботиться о ней.

Ветеринары определяют кошку как пожилую, когда она достигает возраста около 7-10 лет.