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Доверяем воспитание ребенка своей собаке: "животный" способ воспитать заботливого и доброго ребенка

Психолог Кононов заявил, что домашние животные помогут воспитать ребенка

1:10
Зоосфера

Забота о домашнем питомце способствует формированию у ребенка доброго и сострадательного характера, утверждает доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов. По его мнению, забота о кошке или собаке помогает детям осознать, что у каждого члена семьи есть не только права, но и обязанности.

Психолог Кононов заявил, что домашние животные помогут воспитать ребенка
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Взаимодействие с домашним животным может научить ребенка быть заботливым и сострадательным по отношению к более слабым и младшим. Повседневные обязанности, такие как кормление, расчесывание и выгул, учат детей дисциплине и ответственности.

Однако Кононов подчеркивает, что важно, чтобы задачи по уходу за животным не были излишне тяжелыми для ребенка, учитывая его возраст и возможности. Он также подчеркивает, что контроль над животным должен оставаться за родителями, чтобы избежать негативных последствий.

Следует помнить, что неконтролируемое поведение крупных собак или других животных может представлять опасность для детей, и в таких случаях наличие питомца в доме может быть скорее вредным, чем полезным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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