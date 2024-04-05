Максимум выгоды: самые полезные домашние животные для детей — заводите вместе с ребенком

Кинолог Уражевский рассказал о самых подходящих питомцах для детей

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Дети, которые растут вместе с домашними питомцами, обычно менее склонны к заболеваниям и более социализированы. Об этом подробно рассказал кинолог Владимир Уражевский.

Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Он отметил, что для детей очень полезно проводить время в компании домашних животных. Присутствие животных в семье способствует здоровью детей и облегчает контакт с окружающими.

При этом, по словам эксперта, имеется определенная ответственность при уходе за животными. Увидев, как заботятся о питомце, дети начинают понимать важность заботы и ответственности с самого малого возраста. Это помогает им развиваться как заботливые и ответственные личности, что впоследствии может проявиться и в заботе о родителях на поздних этапах жизни.

Однако для получения этих польз отношения с домашними питомцами не обязательно заводить собаку. Хомячок или рыбки также могут стать верными спутниками в семье.

Собаки, благодаря своей природе, облегчают социализацию детей и учат их коммуникации. Кроме того, собаки могут стать своеобразными психологами в семье, развлекая и занимая детей, когда у родителей отсутствует на это время.

Важно отметить, что люди, у которых есть домашние питомцы, как правило, более уравновешенные по мнению специалиста.

Какого питомца подарить ребёнку