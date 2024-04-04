Красота требует жертв: какие последствия ждут владельцев, которые решили освоить креативный груминг своего питомца

Собаки выглядят привлекательными, когда им сделали профессиональную стрижку, однако добавление окраски или стразов на питомца может нанести ему вред.
Это подчеркнула кинолог Анна Чернец.
Она отметила важность правильного ухода за собакой, который включает в себя мытье, стрижку ногтей и чистку ушей.
Хотя креативные стрижки могут сделать собаку более привлекательной, не рекомендуется применять к ней украшения. Даже обычная окраска может вызвать аллергическую реакцию, особенно если используются низкокачественные красители.
Кроме того, эксперт не рекомендует использовать стразы, так как их крепление может включать в себя использование клея. Это может быть опасно, вызывая аллергии у собаки, а также представлять угрозу, если питомец попытается съесть стразы, вылизывая их.
Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.