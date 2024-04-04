Красота требует жертв: какие последствия ждут владельцев, которые решили освоить креативный груминг своего питомца

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Кинолог Чернец предупредила, чем может быть опасен креативный груминг

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Зоосфера » Собаки

Собаки выглядят привлекательными, когда им сделали профессиональную стрижку, однако добавление окраски или стразов на питомца может нанести ему вред.

Кинолог Чернец предупредила, чем может быть опасен креативный груминг
Фото: Wikipedia by Emily Killian Molina is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это подчеркнула кинолог Анна Чернец.

Она отметила важность правильного ухода за собакой, который включает в себя мытье, стрижку ногтей и чистку ушей.

Хотя креативные стрижки могут сделать собаку более привлекательной, не рекомендуется применять к ней украшения. Даже обычная окраска может вызвать аллергическую реакцию, особенно если используются низкокачественные красители.

Кроме того, эксперт не рекомендует использовать стразы, так как их крепление может включать в себя использование клея. Это может быть опасно, вызывая аллергии у собаки, а также представлять угрозу, если питомец попытается съесть стразы, вылизывая их.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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