Как успешно отвадить котов от грядок, не навредив животным

Не только насекомые или растительные болезни могут погубить ваш урожай, но и ваши домашние питомцы.
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Кошки могут нанести ущерб, выкапывая посеянные семена или молодые растения, укладываясь спать на всходах и причиняя другие повреждения.
Чтобы защитить ваши грядки от питомцев, можно воспользоваться двумя эффективными способами:
Вариант №1: посадка определенных растений. Некоторые растения имеют запах, который не нравится кошкам. Например, колеус собачий или лаванда могут отпугнуть питомцев и преобразить ваш участок. Рекомендуется посадить их вдоль периметра грядок, где растут овощи и другие культуры.
Вариант №2: использование кофейной гущи. Не выбрасывайте отработанный кофейный осадок — его можно использовать для обработки пространства между грядками. Этот метод поможет отпугнуть кошек и предотвратить появление муравейников на вашей территории.
Для усиления эффекта можно использовать цитрусовые продукты, такие как сок апельсина или лимона, а также их кожуру.
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