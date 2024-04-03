Как успешно отвадить котов от грядок, не навредив животным

Два проверенных лайфхака, как уберечь грядки от котов

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Не только насекомые или растительные болезни могут погубить ваш урожай, но и ваши домашние питомцы.

Фото: flickr. com by Rosana Prada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Кошки могут нанести ущерб, выкапывая посеянные семена или молодые растения, укладываясь спать на всходах и причиняя другие повреждения.

Чтобы защитить ваши грядки от питомцев, можно воспользоваться двумя эффективными способами:

Вариант №1: посадка определенных растений. Некоторые растения имеют запах, который не нравится кошкам. Например, колеус собачий или лаванда могут отпугнуть питомцев и преобразить ваш участок. Рекомендуется посадить их вдоль периметра грядок, где растут овощи и другие культуры.

посадка определенных растений. Некоторые растения имеют запах, который не нравится кошкам. Например, колеус собачий или лаванда могут отпугнуть питомцев и преобразить ваш участок. Рекомендуется посадить их вдоль периметра грядок, где растут овощи и другие культуры. Вариант №2: использование кофейной гущи. Не выбрасывайте отработанный кофейный осадок — его можно использовать для обработки пространства между грядками. Этот метод поможет отпугнуть кошек и предотвратить появление муравейников на вашей территории.

Для усиления эффекта можно использовать цитрусовые продукты, такие как сок апельсина или лимона, а также их кожуру.