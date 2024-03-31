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Просто чушь: самые распространенные мифы о маленьких собаках, в которые все верят

Кинологи назвали самые распространенные заблуждения о маленьких собаках

1:37
Зоосфера » Собаки

Многие разделяют мнение о том, что маленькие породы собак чрезвычайно милые. Однако существуют определенные мифы о таких животных, которые не соответствуют действительности. На некоторые из этих заблуждений стоит перестать полагаться.

Кинологи назвали самые распространенные заблуждения о маленьких собаках
Фото: Wikipedia by Andrew Vargas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Одно из таких заблуждений — утверждение, что все маленькие собаки много лают. Это верно лишь отчасти. Хотя некоторые из них могут быть склонны к чаще активному лаю, это не относится ко многим представителям этой категории. Некоторые породы, такие как бостон-терьер или сиба-ину, почти не проявляют склонности к лаю.

Также стоит отметить, что иногда хозяева сами способствуют усилению лая у своих питомцев, поощряя такое поведение и не обучая их правильно.

Другой распространенный миф заключается в том, что маленьким собакам требуется меньше ухода. Однако размер животного не определяет объем заботы о нем. Маленьким собакам также нужна такая же забота, как и большим. Например, йорки могут требовать внимательного ухода.

Кроме того, обучение маленьких собак может быть более сложным, чем обучение крупных, хотя они обладают и своими преимуществами, такими как меньший объем потребляемой пищи и легкость в транспортировке.

И последний миф заключается в том, что маленьким собакам не нужна дрессировка. Несмотря на их размер, они полны энергии и требуют руководства. Поэтому важно обучать их и направлять энергию в правильное русло. Таким образом, обучение и дрессировка не следует пренебрегать, даже если это маленькая собака.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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