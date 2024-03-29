Не злись, просто пойми: почему кошки делают эти 5 неожиданных вещей

По мнению хозяев, кошки могут делать раздражающие вещи, такие как царапание мебели или жевание растений из горшка.
Однако следует помнить, что домашние пушистые друзья делают это не из злого умысла, а по своей природе. Эти действия помогают им чувствовать себя более комфортно и счастливо.
Царапание
Царапание для кошек необходимо для сохранения их здоровья, поскольку им нужно точить когти. Это также способ коммуникации и маркировки территории с помощью феромонов.
Запрыгивание на полки и подоконники
Запрыгивание на высокие поверхности для кошек является естественной потребностью, помогающей им чувствовать себя безопасно и уверенно.
Поедание растений
Хотя кошки могут порой "атаковать" домашние растения, они делают это в основном по инстинкту, так как некоторые растения могут помогать им в пищеварении.
Воровство воды и чашек
Когда кошка пьёт из чашки хозяев, это может вызывать недоумение, однако это может свидетельствовать о том, что они предпочитают этот источник воды.
Игры по ночам
Игры по ночам для кошек естественны, так как это время, когда их охотничий инстинкт наиболее активен, особенно в сумерках, что помогает им чувствовать себя удовлетворёнными.
Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".