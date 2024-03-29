Не злись, просто пойми: почему кошки делают эти 5 неожиданных вещей

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5 плохих поступков кошек, на которые не стоит обращать внимания

1:15
Зоосфера

По мнению хозяев, кошки могут делать раздражающие вещи, такие как царапание мебели или жевание растений из горшка.

5 плохих поступков кошек, на которые не стоит обращать внимания
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако следует помнить, что домашние пушистые друзья делают это не из злого умысла, а по своей природе. Эти действия помогают им чувствовать себя более комфортно и счастливо.

Царапание

Царапание для кошек необходимо для сохранения их здоровья, поскольку им нужно точить когти. Это также способ коммуникации и маркировки территории с помощью феромонов.

Запрыгивание на полки и подоконники

Запрыгивание на высокие поверхности для кошек является естественной потребностью, помогающей им чувствовать себя безопасно и уверенно.

Поедание растений

Хотя кошки могут порой "атаковать" домашние растения, они делают это в основном по инстинкту, так как некоторые растения могут помогать им в пищеварении.

Воровство воды и чашек

Когда кошка пьёт из чашки хозяев, это может вызывать недоумение, однако это может свидетельствовать о том, что они предпочитают этот источник воды.

Игры по ночам

Игры по ночам для кошек естественны, так как это время, когда их охотничий инстинкт наиболее активен, особенно в сумерках, что помогает им чувствовать себя удовлетворёнными.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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