Не злись, просто пойми: почему кошки делают эти 5 неожиданных вещей

5 плохих поступков кошек, на которые не стоит обращать внимания

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

По мнению хозяев, кошки могут делать раздражающие вещи, такие как царапание мебели или жевание растений из горшка.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Однако следует помнить, что домашние пушистые друзья делают это не из злого умысла, а по своей природе. Эти действия помогают им чувствовать себя более комфортно и счастливо.

Царапание

Царапание для кошек необходимо для сохранения их здоровья, поскольку им нужно точить когти. Это также способ коммуникации и маркировки территории с помощью феромонов.

Запрыгивание на полки и подоконники

Запрыгивание на высокие поверхности для кошек является естественной потребностью, помогающей им чувствовать себя безопасно и уверенно.

Поедание растений

Хотя кошки могут порой "атаковать" домашние растения, они делают это в основном по инстинкту, так как некоторые растения могут помогать им в пищеварении.

Воровство воды и чашек

Когда кошка пьёт из чашки хозяев, это может вызывать недоумение, однако это может свидетельствовать о том, что они предпочитают этот источник воды.

Игры по ночам

Игры по ночам для кошек естественны, так как это время, когда их охотничий инстинкт наиболее активен, особенно в сумерках, что помогает им чувствовать себя удовлетворёнными.