Ветеринар Богдан Галкин рассказал о повадке кота тереться о ноги хозяина как признаке благоволения и дружелюбия.
Коты, совершая процедуру потирания боком о ноги хозяина, показывают своё благорасположение, выказывают свою дружбу. Также это обусловлено выделением феромонов, расположенных в железах по бокам у котов. Таким образом, кот "помечает" своих хозяев.
Кошки, особенно, коты воспринимают хозяев не как полновластных господ, а как дружественных партнёров, которыми можно манипулировать, в то же время кошки предполагают, что хозяева могут нуждаться в их защите. Так в прифронтовых поселениях известны случаи, когда кошки предупреждали хозяеав об опасности обстрелов и даже закрывали собой от осколков снарядов.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.