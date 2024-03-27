Зачем коты трутся о ноги хозяев?

Ветеринар рассказал о признаках расположения кота к хозяевам

0:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ветеринар Богдан Галкин рассказал о повадке кота тереться о ноги хозяина как признаке благоволения и дружелюбия.

Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Коты, совершая процедуру потирания боком о ноги хозяина, показывают своё благорасположение, выказывают свою дружбу. Также это обусловлено выделением феромонов, расположенных в железах по бокам у котов. Таким образом, кот "помечает" своих хозяев.

Кошки, особенно, коты воспринимают хозяев не как полновластных господ, а как дружественных партнёров, которыми можно манипулировать, в то же время кошки предполагают, что хозяева могут нуждаться в их защите. Так в прифронтовых поселениях известны случаи, когда кошки предупреждали хозяеав об опасности обстрелов и даже закрывали собой от осколков снарядов.