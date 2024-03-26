Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайцы стали чаще посещать Россию из-за природных явлений
Утренний уход за кожей: четыре шага для красоты и защиты от окружающей среды
Россиянам рассказали о новинках в мире гаджетов среди домашних животных
Паста с плавленым сыром и тунцом: один из самых простых и вкусных рецептов ужина
Тарасова о победе на Чемпионате мира 40-летней фигуристки сказала: лучшие люди должны и в 40 лет выигрывать
«Они без ума от нашей еды»: почему иностранцы во всем мире скупают русские продукты
Pensoft: на Кипре впервые обнаружены водные клопы рода Lethocerus
Теракт в "Крокус Сити Холл": певец Григорий Лепс сделал яркое заявление
En Son Haber: чай из шалфея для сжигания жира на животе
Откройте для своего питомца мир ароматов: знакомим питомца с ароматерапией ради его благополучия

Ветеринары рассказал о пользе ароматерапии для домашних животных

1:56
Зоосфера

Ароматерапия — это не только метод лечения для людей, но и для наших верных друзей — домашних питомцев. Запахи могут оказывать мощное воздействие на их физическое и эмоциональное состояние. Правильно подобранные ароматы могут помочь снять стресс, улучшить настроение и даже облегчить симптомы некоторых заболеваний у животных.

Ветеринары рассказал о пользе ароматерапии для домашних животных
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Один из наиболее распространенных ароматов, который благотворно влияет на питомцев, — лаванда. Её успокаивающие свойства могут помочь справиться с тревожностью и стрессом у собак и кошек. Достаточно добавить несколько капель эфирного масла лаванды в диффузор или использовать спрей с лавандовым ароматом в домашних условиях.

Другой аромат, который может быть полезен для питомцев, — мята. Её свежий аромат помогает снять усталость и освежить воздух в помещении. Однако, следует быть осторожным с мятой в применении для кошек, так как некоторые из них могут негативно реагировать на этот запах.

Эвкалипт — еще один аромат, который может быть полезен для питомцев, особенно если они имеют проблемы с дыхательной системой. Его освежающие свойства могут помочь облегчить заложенность носа у собак и кошек. Однако, следует убедиться, что питомец не имеет аллергии на этот аромат.

Розмарин также может быть полезен для питомцев благодаря своим стимулирующим свойствам. Он помогает бодрствовать и повышает концентрацию внимания, что может быть полезно для животных во время тренировок или игр.

Важно помнить, что при использовании ароматерапии для питомцев следует обращать внимание на их реакцию. Если питомец проявляет признаки дискомфорта или аллергические реакции, следует прекратить использование выбранного аромата. Также стоит учитывать, что эфирные масла всегда следует разбавлять перед использованием, чтобы избежать возможного вредного воздействия на животных.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Стало известно, когда выйдут отмененные из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища Императора"
Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства Сергей Лебедев Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова
Как выбрать самую ласковую кошку: какие породы можно выделить на фоне других
Поклонники в панике. Онкобольную Миддлтон увезли из Виндзора на вертолете
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
В время награждения Алины Горносько на соревнованиях в Греции звучал фрагмент из Первого концерта Чайковского
Последние материалы
En Son Haber: чай из шалфея для сжигания жира на животе
RML представил обновленные колеса NA Mazda Miata "Daisy"
Какие проблемы с законом могут возникнуть при строительстве дачи
Огурцы для кожи вокруг глаз: миф или реальность?
Сырный суп с курицей: аппетитный и согревающий, очень легко готовится
Россиянам посоветовали не сдавать в багаж деньги и произведения искусства
Чемпион Ильгар Мамедов: участие российских спортсменов в ОИ-2024 разделит общество
Как правильно подкормить смородину, чтобы она радовала урожаем
Рост цен в Турции начал отпугивать туристов
Археологи РАН обнаружили доказательства существования крымской Хазарии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников