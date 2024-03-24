Почему ваши курицы выщипывают друг у друга перья: причин – целая гора

Эксперты рассказали, для чего курицы выщипывают друг у друга перья

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выщипывание перьев, или птерофагия, представляет собой явление, которое имеет научное обозначение. Непрерывное развитие этого процесса может привести к тому, что птицы начнут агрессивно атаковать друг друга.

Фото: Openverse by Compassion in World Farming is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Основной причиной выщипывания перьев является неполноценное питание, лишенное необходимых витаминов и минералов. Это часто происходит из-за практики некоторых фермеров, которые предпочитают кормить куриц остатками со стола. Рекомендуется заменить этот подход сбалансированным рационом.

Другой возможной причиной является постоянное изменение рациона. Рекомендуется поддерживать стабильность в рационе, избегая частых изменений.

Третьей причиной может быть сезонная линька, во время которой птицы нуждаются в дополнительных витаминах. Важно обеспечить им необходимое количество питательных веществ, чтобы избежать начала выщипывания перьев.

Кроме того, проблему могут вызывать кожные паразиты, вызывающие зуд, или аллергии.

Выщипывание перьев может начаться зимой, когда птицы проводят больше времени в помещении. Рекомендуется предоставить им разнообразные развлечения, такие как кочан капусты или сухие травы, чтобы они не скучали.

Наконец, проблема может быть связана с перенаселением птиц в маленьком помещении. Важно учитывать комфортное пространство для кур, чтобы избежать стресса и агрессии.