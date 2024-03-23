Никаких больше блох: как обезопасить вашего кота от назойливых насекомых прямо сейчас

Ветеринары рассказали, как избавиться от блох у кошки

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Блохи – это не просто неприятные насекомые, они могут стать настоящим кошмаром для вашего кота и всей вашей семьи. Однако, есть несколько эффективных способов борьбы с ними и спасения вашего питомца от дискомфорта.

Фото: openverse.org by ~Sage~ is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Регулярная гигиена: начните с регулярного расчёсывания шерсти вашего кота с помощью специальной расчёски против блох. Это поможет удалить взрослых особей и их яйца. Помните, что блохи могут скрываться не только на теле кота, но и в его окружении, поэтому важно также тщательно чистить места, где ваш питомец отдыхает.

Использование специальных средств: существует множество специальных средств, включая капли, шампуни, спреи и ошейники. Выберите то, которое подходит вашему коту лучше всего, учитывая его возраст, здоровье и предпочтения. Помните, что некоторые средства могут быть токсичными для кошек, поэтому всегда следуйте инструкциям и проконсультируйтесь с ветеринаром.

Обработка окружающей среды: блохи могут находиться не только на вашем коте, но и в вашем доме. Поэтому важно провести тщательную уборку и обработать места, где могут скрываться блохи и их личинки, такие как ковры, мебель и постельное бельё. Для этого можно использовать специальные аэрозоли или порошки, предназначенные для уничтожения блох.

Регулярные визиты к ветеринару: важно регулярно обследовать вашего кота у ветеринара, чтобы выявить и лечить блошиную инфекцию в самом начале. Ветеринар также может порекомендовать наиболее эффективные средства для профилактики блошек.

Профилактика: помимо лечения, важно принимать меры по предотвращению повторного заражения блохами. Регулярно обрабатывайте вашего кота антиблошьими средствами, особенно если он выходит на улицу или имеет контакт с другими животными.