Загадочные цапли возвращаются: узнайте, почему они выбирают именно этот уголок земли

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Первые цапли начали массово возвращаться в Приморский край

1:27
Зоосфера

В небесах над Хасанским районом Приморского края появились группы цапель, что не осталось незамеченным жителями Посьета. Обаятельных птиц, великолепных по своей красоте, заметили местные жители. По традиции эти пернатые прилетают в это место весной, чтобы обосноваться у устья реки Гладкой и пробыть здесь до прихода следующей зимы.

Первые цапли начали массово возвращаться в Приморский край
Фото: openverse.org by Edwyn Anderton is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Массовое присутствие перелетных птиц здесь становится долгожданным событием для многих, ведь именно с возвращением этих крылатых красавиц начинается охота за фотографиями. По его словам, грациозные птицы уже давно избрали реку Гладкую своим временным домом и ежегодно привлекают внимание фотолюбителей, сообщает vostokmedia.com.

Наблюдать за цаплями лучше со значительного расстояния, так как эти птицы любят проявлять капризы перед фотографами. Часто бывает так, что, заметив человека, вся стая мгновенно взлетает в небо, не давая возможности сделать хороший снимок сблизи.

Однако в воздухе они проводят недолго, вскоре возвращаясь к своему водоему, возможно, из-за усталости после долгого перелета. С этого времени цапли на водоемах поблизости от Посьета можно будет наблюдать до прихода осенних морозов, пока эти крылатые странницы не отправятся зимовать на юг. Как сообщил Владимир Кудряшов, цапли — не единственные обитатели этих мест. Недавно здесь были замечены первые лебеди в компании уток, а также диких гусей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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