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Пугающая статистика: весной чаще встречаются животные с травмами

В Тюмени с приходом весны кошки стали чаще получать травмы

3:32
Зоосфера » Кошки

С приходом весны кажется, что опасность для бездомных животных уходит в прошлое: теплеет на улице, значит, кошки и собаки больше не сталкиваются с замерзанием. Но специалисты по защите животных и ветеринары предупреждают, что смена сезона приносит новые угрозы.

В Тюмени с приходом весны кошки стали чаще получать травмы
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В последнее время в социальных сетях появились сообщения о том, что с приходом тепла в частных домах Тюмени стали обнаруживать мертвых кошек. В основном это были животные, которые зимовали на дачах и покинули безопасное убежище. С появлением тепла они вышли на улицу и стали жертвами автомобильных аварий или нападений собак, сообщает tmn.aif.ru.

Куратор благотворительного фонда "Потеряшки" и защитница животных Евгения Вахатова рассказала, что весной многие животные становятся жертвами дорожных происшествий.

"Во время морозов бездомные животные в основном сидят в подвалах и не отходят далеко. Но с приходом тепла они начинают активнее передвигаться, удаляясь от безопасных мест. Под угрозой также находятся домашние питомцы, которых их владельцы выпускают на улицу", — отметила Евгения.

Например, в Заречном районе Евгения обнаружила кота, который пытался укрыться в подвале, двигаясь на передних лапках. Свидетели рассказали девушке, что всего несколько минут назад его атаковали собаки. Евгения доставила кошку в ветеринарную клинику, где ей поставили диагноз — перелом позвоночника и ребер.

Волонтеры предположили, что кота сначала сбила машина, а затем его догнали собаки. К сожалению, животное не удалось спасти, и чтобы избежать дальнейших страданий, ветеринары приняли решение усыпить его.

Волонтеры призывают водителей быть более внимательными за рулем, а тех, кто обнаруживает бездомных животных, не проходить мимо и попытаться помочь им.

Весной опасность подстерегает и домашних питомцев. По словам ветеринарного врача Ольги Ковшиковой, с появлением тепла многие владельцы выпускают своих питомцев на улицу. Но для кошек и собак это неприемлемо.

"Это огромный стресс для них. Животное может запаниковать и буквально выбежать под колеса автомобиля от испуга", — говорит ветеринар.

"Кроме того, весной у животных начинается сезон размножения, поэтому нестерилизованная кошка может принести домой котят, а необезжиренный кот может вернуться с ранами, полученными в борьбе за территорию или самку".

Осторожно, клещи Помимо риска попасть под машину, быть атакованными или выпасть из окна, весной начинают активно появляться клещи. Эти паразиты опасны не только для людей, но и для животных. Присосавшийся клещ может привести к гибели кошки или собаки. Как сообщила Ольга Ковшикова, уже сейчас поступают случаи укусов клещей у собак.

"Уже были случаи, когда собаки были приведены с укусами клещей, что для них представляет смертельную опасность. Пироплазмоз, который передается через укус клеща, может привести к летальному исходу", — говорит ветеринарный врач.

Для кошек встреча с клещами не так опасна, но они могут принести клещей домой на своей шерсти, что является прямой угрозой для хозяев.

Помимо клещей, весной начинается вспышка инфекционных заболеваний: панлейкопения (калицевироз), кальцивироз и герпес-вирус. У животных, как и у людей, в это время года снижается иммунитет, поэтому для защиты от болезней животных необходимо вакцинировать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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