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Дрессировать можно не только собак: как за несколько шагов обучить кота приносить тапки

Кинологи рассказали, как обучить кота приносить тапки

2:18
Зоосфера » Кошки

Владение домашними животными — это весело и непредсказуемо, особенно когда дело касается котов. Хотя кошки славятся своей независимостью, они также способны научиться различным трюкам, если им предложить достаточное стимулирующее вознаграждение и терпение.

Кинологи рассказали, как обучить кота приносить тапки
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг is licensed under Creative Commons CC0

Одним из захватывающих и полезных навыков, который можно научить вашего кота, является приношение тапок. Это не только забавное зрелище, но и может быть полезным для вас, особенно если вам постоянно приходится искать свою обувь по всему дому. Вот несколько шагов, которые помогут вам обучить вашего пушистого друга этому трюку.

Прежде чем начать обучение, убедитесь, что ваш кот в хорошем настроении и заинтересован во взаимодействии с вами. Выберите тапки, которые не очень большие и не слишком тяжелые, чтобы ваш питомец мог легко унести их. Также подготовьте лакомство, которым вы будете его поощрять при выполнении трюка.

Позвольте вашему коту "познакомиться" с тапками. Положите их рядом с ним и дайте ему время исследовать их. Когда он подойдет к тапкам, похвалите его и дайте лакомство. Это поможет ассоциировать тапки с приятным опытом.

Придумайте игру, чтобы заинтересовать вашего кота тапками. Можете катать тапки перед ним, заставляя их двигаться, или играть с ним в прятки, используя тапки как приманку. Поощряйте его, когда он проявляет интерес к тапкам или пытается с ними играть.

Когда ваш кот научится играть с тапками, можно пробовать начинать обучать их приносить. Попробуйте положить тапки недалеко от вас и позвать кота. Когда он придет к вам и возьмет тапок в пасть, похвалите его и дайте лакомство. Постепенно увеличивайте расстояние, с которого вы просите приносить тапки.

Не забывайте, что обучение требует времени и терпения. Ваш кот может не сразу понять, что от него требуется, поэтому будьте терпеливы и поощряйте его даже за маленькие успехи. Повторяйте тренировки регулярно, чтобы укрепить навык приношения тапок.

Для того чтобы ваш кот был мотивирован выполнять трюк, предлагайте ему разнообразные поощрения, такие как его любимые лакомства или игрушки. Также обращайте внимание на его настроение: если он кажется усталым или раздраженным, лучше отложить тренировку на другое время.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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