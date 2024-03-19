Шокирующие открытия: почему кошачьи укусы опаснее, чем собачьи? — узнайте правду

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Врачи объяснили, почему кошачьи укусы опаснее собачьих

2:02
Зоосфера

Когти и зубы представляют собой естественное оружие у кошек и собак, которое иногда используется домашними питомцами в спорах с их владельцами. По традиции люди чаще боятся собак, считая кошек безобидными и милыми. Однако результаты научных исследований указывают на обратное: укусы кошек гораздо опаснее для человека, чем укусы собак.

Врачи объяснили, почему кошачьи укусы опаснее собачьих
Фото: wikimapia by Atasoy.emrah is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Исследование показало, что каждый третий пациент, пострадавший от кошачьих укусов, оказывается в больнице, не из-за самой травмы, а из-за развившихся инфекций, вызванных бактериями, проникающими глубоко в ткани и суставы в момент укуса.

"Точечные укусы могут стать серьезной проблемой, так как бактерии попадают в сухожилия и суставы, где они могут размножаться, обходя кровь и иммунную систему", — сказал хирург Брайан Карлсен.

Исследование включало в себя данные о 193 пациентах, которые получили повреждения от кошачьих укусов за период с января 2009 по 2011 год. Две трети этих пациентов требовали госпитализации и хирургического вмешательства для борьбы с инфекцией. Большинство пострадавших были женщины. Врачи отмечают, что люди часто не принимают кошачьи укусы всерьез, так как они кажутся незначительными, в отличие от повреждений, вызванных собачьими зубами.

Опасность укусов кошек связана с анатомическим строением их зубов.

"У кошек зубы острые, они могут проникать глубоко в ткани и суставы, внося бактерии", — поясняет Карлсен.

Это подтверждается на примере Даун Ботун из Миннесоты, которая была госпитализирована после кошачьего укуса, считая его безвредным. Лечение длилось восемь недель, а стоимость превысила 15 тысяч долларов. Ещё один случай — Пола Гейлорда из Орегона, который провел в коме 27 дней после укуса кошки, заразившей его бубонной чумой.

На основании этих данных Брайан Карлсен предупреждает, что укусы кошек необходимо воспринимать серьезно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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