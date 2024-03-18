Сенсационные факты: какие виды размножаются без спаривания и самцов

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Ученые назвали животных, которые умеют клонировать сами себя

1:00
Зоосфера

На нашей планете обитают животные, способные размножаться путём клонирования.

Ученые назвали животных, которые умеют клонировать сами себя
Фото: Openverse by krokodiver is licensed under CC BY 2.0

Например, только в 2006 году учёные обнаружили, что комодские драконы могут производить потомство партеногенезом, то есть самки способны рожать без участия самцов. Интересно, что их генетический материал не просто копируется, а удваивается.

Также случаи партеногенеза были зафиксированы у акул-молотов. В 2001 году в американском зоопарке родился детёныш акулы путём партеногенеза, оказавшийся генетическим клоном своей матери.

Медузы способны как на сексуальное размножение, так и на "почкование". Например, медузы вида Turritopsis Nutricula могут создавать клонов самих себя.

Тля клонирует себя круглогодично путём партеногенеза, при этом одна особь может дать до 12 потомков ежедневно.

И даже мраморные раки практикуют партеногенез для производства потомства без участия самцов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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