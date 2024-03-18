Ваша кошка разговаривает с вами: узнайте, что она хочет и как расшифровать ее мяуканье

Испанские ученые ответили, с какой целью мяукают кошки

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

На протяжении длительного времени ученые старались разгадать тайну того, почему кошки издают мяуканье.

Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Также вызывал интерес специалистов вопрос, каким образом пушистые домашние питомцы овладели этим умением.

В результате исследований эксперты установили, что кошки, взаимодействуя между собой, используют запахи и определенные жесты. Однако мяуканье, по мнению интернет-источников, было специально придумано для общения с людьми.

Ученые пришли к выводу, что кошки мяукают, стремясь выразить свои потребности или пожелания перед людьми. Без необходимости они не производят эти звуки. Именно для общения с людьми кошки и научились мяукать. По мнению ученых, это умение передается на генетическом уровне новым поколениям.

Также ученые пришли к неожиданному выводу. Исследователи из Испании установили, что домашние животные могут помочь человеку избавиться от аллергии на кошек.

Аллергия на пушистых питомцев постепенно проходит, если человек принимает небольшие дозы экстракта кошачьей перхоти.

Благодаря новому методу лечения люди, страдающие от аллергии на котов, могут не расставаться со своими домашними любимцами.