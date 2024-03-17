Вашу семью ждет пополнение: самые неожиданные объяснения почему снится собака

Эксперты рассказали, к чему снится собака

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Исследования в области миров сновидений продолжаются, и несмотря на долгую историю интереса к этой теме, она остается не до конца изученной.

Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

С давних времен правители обращались к своим личным толкователям снов для расшифровки значений символов, появляющихся в их сновидениях.

Однако мистики зачастую не присутствует в снах, и многие из них можно объяснить с психологической точки зрения. Исследования показывают, что появление этих животных в наших снах, как правило, несет положительное значение.

Например, если женщина видит во сне, что гуляет с собакой, это может предвещать появление поклонника. Аналогичный сон у мужчины может означать, что он скоро встретит надежного друга.

Даже если во сне вы сталкиваетесь с агрессивным псом, не стоит паниковать: это может быть символом предстоящих трудностей, но вы сможете их преодолеть и одержать победу. Кстати, появление щенков в снах может быть связано с появлением ребенка.

Даже взрослая собака может быть знаком предстоящей беременности.

Если вы видите большую собаку, которая просто находится рядом, не нападая, это может означать, что у вас есть невидимый защитник, который следит за вами и помогает незаметно.