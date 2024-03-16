Через "не хочу": эти овощи необходимо добавлять в рацион своей собаки ради ее здоровья и благополучия

Кинологи рассказали, какие три овоща необходимы собакам

1:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Вопрос правильного питания является важным для хозяев домашних питомцев, поскольку здоровье и внешний вид животного во многом зависят от качества его пищи.

Фото: openverse.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Даже если вы предпочитаете использовать готовые корма, время от времени стоит порадовать свою собаку полезными продуктами.

Это поможет вашему питомцу быть более здоровым и поддерживать сильный иммунитет.

Какие овощи стоит давать собакам?

Шпинат

Этот продукт полезен как для людей, так и для вашего питомца. Шпинат является источником важных питательных веществ, которых часто не хватает собакам.

Шпинат способствует улучшению зрения, защищает от заболеваний полости рта и укрепляет иммунную систему животного. Вы можете добавлять этот овощ прямо в кашу или предлагать в измельченном виде. Однако не рекомендуется употреблять шпинат при некоторых хронических заболеваниях, связанных с почками и ЖКТ.

Эксперты рекомендуют давать собакам от 1 до 3 больших ложек шпината.

Морковь

Еще один ценный продукт, который поможет поддерживать здоровье глаз вашего питомца. Морковь достаточно вкусная, и собаки с удовольствием едят её в качестве лакомства.

Кроме того, морковь способствует нормальной работе ЖКТ и является источником клетчатки. Морковь должна составлять не более 10% от общего рациона.

Огурцы

Этот овощ помогает укрепить сердечно-сосудистую систему вашего питомца, обеспечивает организм антиоксидантами и способствует чистоте зубов.

Для маленьких пород достаточно давать несколько кусочков огурца. Средним собакам можно предложить половину или целый огурец небольшого размера. Крупным собакам можно давать по два средних огурца.