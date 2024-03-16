Через "не хочу": эти овощи необходимо добавлять в рацион своей собаки ради ее здоровья и благополучия

Вопрос правильного питания является важным для хозяев домашних питомцев, поскольку здоровье и внешний вид животного во многом зависят от качества его пищи.
Даже если вы предпочитаете использовать готовые корма, время от времени стоит порадовать свою собаку полезными продуктами.
Это поможет вашему питомцу быть более здоровым и поддерживать сильный иммунитет.
Шпинат
Этот продукт полезен как для людей, так и для вашего питомца. Шпинат является источником важных питательных веществ, которых часто не хватает собакам.
Шпинат способствует улучшению зрения, защищает от заболеваний полости рта и укрепляет иммунную систему животного. Вы можете добавлять этот овощ прямо в кашу или предлагать в измельченном виде. Однако не рекомендуется употреблять шпинат при некоторых хронических заболеваниях, связанных с почками и ЖКТ.
Эксперты рекомендуют давать собакам от 1 до 3 больших ложек шпината.
Морковь
Еще один ценный продукт, который поможет поддерживать здоровье глаз вашего питомца. Морковь достаточно вкусная, и собаки с удовольствием едят её в качестве лакомства.
Кроме того, морковь способствует нормальной работе ЖКТ и является источником клетчатки. Морковь должна составлять не более 10% от общего рациона.
Огурцы
Этот овощ помогает укрепить сердечно-сосудистую систему вашего питомца, обеспечивает организм антиоксидантами и способствует чистоте зубов.
Для маленьких пород достаточно давать несколько кусочков огурца. Средним собакам можно предложить половину или целый огурец небольшого размера. Крупным собакам можно давать по два средних огурца.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.