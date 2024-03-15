Люди, побойтесь Бога: неожиданные причины того, почему люди выбрасывают породистых кошек

Эксперты рассказали, по какой причине хозяева выбрасывают породистых кошек

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Невольно разочаровывает факт существования бездомных животных для любого сострадательного человека, поскольку каждое домашнее животное заслуживает заботы и любви.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue is licensed under CC BY-SA 3.0.

Особенно непонятно, как часто на улицах можно встретить породистых кошек, стоимость которых немалая. Что движет людьми, безжалостно отказывающимися от своих питомцев?

Видимо, ответ лежит в эгоизме: для таких людей важен только их собственный комфорт. Если уход за животным вызывает трудности, то они спокойно могут избавиться от него.

Они не могут понять, что домашняя кошка, выброшенная на улицу, лишена почти любых шансов на выживание.

Какие могут быть причины таких поступков?

Переезд: ответственный хозяин возьмет своего питомца с собой куда угодно, в то время как эгоист может даже не беспокоиться о формальностях и расходах на перелет. Если продать животное не удается быстро, оно просто выбрасывается.

ответственный хозяин возьмет своего питомца с собой куда угодно, в то время как эгоист может даже не беспокоиться о формальностях и расходах на перелет. Если продать животное не удается быстро, оно просто выбрасывается. Личные причины: некоторые приводят в качестве оправдания аллергию или появление ребенка. Но это лишь отговорки. Нельзя брать животное, если вы не готовы предоставить ему подходящие условия.

Каждый шаг должен быть обдуман, а не приводить к гибели животного из-за мелочей.

Смерть владельца: родственники часто с удовольствием наследуют квартиру и прочее имущество, но домашних животных они часто считают бременем.

Эксперты считают, что каждый владелец кошки должен обдумать, кому оставить питомца в случае своей смерти.

Отсутствие базовых знаний о породе: не каждая порода кошек обладает спокойным нравом и привязанностью к человеку. Однако многие покупают кошку лишь из-за ее внешности.

После неудачных попыток воспитания породистое животное может оказаться на улице.