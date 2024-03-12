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Тайна собачьей коммуникации: стало понятно, для чего собака кладет свою голову на плечо хозяина

Из-за чего собака опускает голову на плечо хозяина

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Зоосфера » Собаки

Многие собаки часто стремятся установить контакт со своими хозяевами, возможно из-за скуки или потребности выразить что-то.

Из-за чего собака опускает голову на плечо хозяина
Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Attribution 2.0 Generic

Некоторые специалисты по собакам считают, что животные могут копировать поведение других членов семьи, чтобы соответствовать им.

Можно предположить, что собака выражает свою любовь или желание поиграть. Она может опустить голову на плечо или другую часть тела.

Почему собака опускает голову на плечо

Это не связано с попыткой доминирования или угнетения хозяина — скорее всего, она просто хочет показать, что хозяин в безопасности. Иногда собаки также могут опускать голову на ногу или колено для укрепления связи и выражения привязанности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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