Названо идеальное время игры с котом: даже заядлые кошатники не знают ответ на этот вопрос

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Сколько в день нужно играть с кошкой

1:05
Зоосфера » Кошки

Вопрос о том, сколько времени в день нужно уделять играм со своим питомцем, может вызвать затруднение у даже самых опытных владельцев кошек.

Сколько в день нужно играть с кошкой
Фото: openverse.org by strogoscope is licensed under CC BY 2.0

Точные цифры не существует ни в одном руководстве, но есть приблизительные рекомендации, согласно которым заботливый хозяин должен играть со своим питомцем каждый день — по крайней мере, 2 раза в день по 15 минут.

Эти рекомендации не являются строгими правилами, потому что время, проведенное на играх, зависит от индивидуальных особенностей вашего питомца. Возраст, мотивация на игру и уровень обученности игре — все это влияет на то, сколько времени будет потребоваться.

Кроме того, кошачья потребность в активности может быть удовлетворена и без прямого участия хозяина, если в доме есть подходящие условия, такие как вертикальное пространство, доступ к окнам, другие животные и т. д.

Поэтому, если вы серьезно относитесь к играм со своей кошкой, рекомендуется обратиться за консультацией к зоопсихологу, который поможет разработать индивидуальную программу подхода к вашему питомцу.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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