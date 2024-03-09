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Это самый главный миф о кошках: почему любимое пушистиками молоко запрещено давать своему домашнему хищнику

Кошкам нельзя молоко

1:17
Зоосфера » Кошки

Многие ошибочно считают, что любимое блюдо кошек — молоко. Однако это далеко не так из-за физиологических особенностей кошачьего организма. Перед тем как давать молоко своему питомцу, важно понять, насколько это полезно и даже необходимо для него.

Кошкам нельзя молоко
Фото: wikimapia by Ukko-wc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Молоко необходимо котятам в раннем возрасте, но только мамино, так как его состав отличается от коровьего или магазинного. После месяца котята могут постепенно переходить на более взрослую пищу, и молоко перестает быть неотъемлемой частью их рациона.

С возрастом у кошек снижается способность переваривать молоко из-за недостатка фермента лактазы. Это может привести к брожению в пищеварительной системе, газообразованию и диарее.

Хотя не у всех кошек после употребления молока возникают проблемы, следует помнить, что казеин и денатурированный белок могут вызвать аллергические реакции. Для безопасности лучше использовать безлактозное молоко. Однако, даже если кошка переносит молоко хорошо, лучше не делать его употребление ежедневной привычкой из-за возможного ожирения.

Кроме того, молоко не является источником воды, но содержит много калорий. После употребления молока важно обеспечить питомцу доступ к свежей воде для поддержания его здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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