Это самый главный миф о кошках: почему любимое пушистиками молоко запрещено давать своему домашнему хищнику

Многие ошибочно считают, что любимое блюдо кошек — молоко. Однако это далеко не так из-за физиологических особенностей кошачьего организма. Перед тем как давать молоко своему питомцу, важно понять, насколько это полезно и даже необходимо для него.
Молоко необходимо котятам в раннем возрасте, но только мамино, так как его состав отличается от коровьего или магазинного. После месяца котята могут постепенно переходить на более взрослую пищу, и молоко перестает быть неотъемлемой частью их рациона.
С возрастом у кошек снижается способность переваривать молоко из-за недостатка фермента лактазы. Это может привести к брожению в пищеварительной системе, газообразованию и диарее.
Хотя не у всех кошек после употребления молока возникают проблемы, следует помнить, что казеин и денатурированный белок могут вызвать аллергические реакции. Для безопасности лучше использовать безлактозное молоко. Однако, даже если кошка переносит молоко хорошо, лучше не делать его употребление ежедневной привычкой из-за возможного ожирения.
Кроме того, молоко не является источником воды, но содержит много калорий. После употребления молока важно обеспечить питомцу доступ к свежей воде для поддержания его здоровья.
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