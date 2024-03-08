Настоящий защитник: эта собака без всяких проблем одолеет массивного быка

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Собака равная быку

2:41
Зоосфера » Собаки

Как собака может выглядеть внушительно и страшно, но при этом оставаться ласковой и дружелюбной? Вот они — испанские алано, величественные, сильные и смелые, но в то же время умные и ласковые. Несмотря на свою врожденную храбрость, они обладают уравновешенным характером, лишены необоснованной агрессии.

Собака равная быку
Фото: openverse.org by nxb is licensed under CC BY 2.0.

Происхождение породы Алано находилось на грани исчезновения, и даже сегодня численность их популяции остается невелика. Их также называют испанскими бульдогами. Первые упоминания об этих собаках относятся к 13 веку. Алано сопровождали испанских завоевателей как боевые собаки, используемые для захвата рабов и покорения индейцев.

В 1816 году Франциско Де Гойя описывал испанских бульдогов как участников корриды. Первоначально их использовали и для охоты на диких быков, кабанов и оленей. Однако их роль со временем изменилась, и к 1963 году порода почти исчезла.

Через десять лет специальная экспедиция обнаружила остатки породы и восстановила ее, признанную как испанская. Хотя алано и сегодня остаются редкостью, они становятся все более популярными, часто используются для поимки быков и охраны, а также как прекрасные компаньоны.

В схватке с быком алано проявляет невероятную скорость и ловкость, моментально укладывая его на землю при получении команды. Когда собака получает команду задержать быка, она мгновенно хватает его за шею или уши, повергает на землю и удерживает до тех пор, пока его не свяжут.

Благодаря своей быстроте и ловкости алано получили прозвище "собаки-змеи" и стали прекрасными телохранителями. Они могут действовать самостоятельно и отлично переносят обучение. Хотя они могут быть дружелюбны к детям и не представлять угрозы, всегда стоит быть осторожными из-за их размеров.

Испанские бульдоги очень выносливы и неприхотливы, быстро учатся и отлично справляются с различными задачами. Они также быстро восстанавливаются после полученных травм во время охоты.

Что касается характера, алано требует строгого, но мудрого воспитания, чтобы не стать доминирующим. Важно, чтобы собака была социализирована с молодости, предпочтительно под руководством опытного собаковода. Они прекрасно уживаются с другими животными и быстро привыкают к семье, где готовы подчиниться всем членам.

Алано никогда не начнет атаку без провокации. Они подходят для владельцев, увлеченных спортом и охотой, так как могут стать прекрасными партнерами. Их здоровье крепко, а средняя продолжительность жизни составляет 12-16 лет.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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