Пустой карман, доброе сердце: на какой аспект жизни домашних животных вы тратите все свои деньги — результаты исследования ужаснули

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Как питомцы опустошают карман

1:38
Зоосфера » Кошки

Проведено исследование, направленное на выяснение расходов россиян на уход за своими домашними питомцами. Главная часть расходов, согласно  результатам, связана с приобретением пищи. По данным исследования, большинство опрошенных тратят на это от 1 до 3 тысяч рублей в месяц, примерно четверть респондентов укладываются в 5 тысяч, а лишь 8% превышают эту сумму.

Как питомцы опустошают карман
Фото: flickr.com by Hannibal Poenaru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследование выявило, что питание для домашних питомцев занимает центральное место в бюджете на их уход. Так, 97% всех затрат направлены на это, из которых 73% уходит на основной корм (сухой или влажный), а 24% расходуют на различные лакомства. Оставшиеся 3% расходов приходятся на игрушки.

Большинство владельцев домашних питомцев, а именно 84%, стремятся экономить на уходе за ними. Самым популярным способом экономии является участие в программах лояльности, за которым следует оптовая закупка корма и приготовление еды для питомцев дома.

Предпочтения в питании домашних питомцев разделились следующим образом: наиболее популярным среди владельцев кошек и собак оказался сухой корм, за которым идет влажный корм, а затем натуральная пища и консервы. Кроме того, большинство хозяев (58%) покупают лакомства для своих питомцев каждую неделю, 30% делают это раз в месяц, а 11% реже балуют их деликатесами.

Что касается выбора домашних питомцев, то россияне чаще всего предпочитают кошек, за которыми следуют собаки, попугаи, хомяки и кролики.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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