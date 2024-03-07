Убийца царя зверей: какая собака сможет победить льва в схватке один на один без особых проблем

Какая собака сможет одолеть льва

3:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Даже для хищников существование может оказаться непростым, поскольку им приходится бороться с животными, которые опаснее их самих. Иногда эти опасные существа не выглядят настолько страшно, как могло бы показаться. Например, кто бы мог подумать, что для льва гиеновидная собака может быть опасным противником!

Фото: openverse.org by GRVO TV is licensed under CC BY-ND 2.0.

Гиеновидная собака — хищное млекопитающее, принадлежащее к семейству псовых, что проявляется в их поведении. Научное название этого животного, переведенное с латыни, означает "расписной волк". Это связано с тем, что гиеновидная собака является ближайшим родственником красного волка и имеет с ним схожую внешность, напоминающую гиену.

По внешнему виду гиеновидная собака кажется крупным животным — ее рост в холке составляет около 75 см, а ее длина без учета хвоста достигает 1 метра, к которому добавляется еще 40 см. Вес этих собак примерно 35 кг, что позволяет им без труда съедать 9 кг мяса за раз. У них сильное, стройное тело и длинные конечности. Одним из характерных признаков гиеновидной собаки является крупная голова с большими ушами овальной формы.

Узор на их шерсти уникален — обычно это пятна белого, черного или рыжего цвета на коричневом фоне, расположенные асимметрично. Сильные челюсти и острые зубы позволяют этим хищникам легко разгрызать кости.

Гиеновидные собаки обитают в саваннах, гористых местностях и пустынях с небольшим количеством кустарников. Они образуют стаи, состоящие из 10-30 особей, с лидерством пары альфа-самца и альфа-самки. В стае царят дружелюбные отношения, где заботятся друг о друге и обеспечивают совместную охоту.

Внутри стаи распределены обязанности, причем самцов значительно больше, чем самок. Здоровые члены стаи отвечают за добычу пищи для всех, включая детенышей и больных. Стаи постоянно перемещаются в поисках еды, поэтому не имеют постоянного места обитания.

Гиеновидные собаки наиболее активны утром и вечером, когда выходят на охоту в группах из нескольких особей. В отличие от обычных собак, которые используют обоняние при охоте, гиеновидные собаки обычно полагаются на зрение. Они хорошо бегают, способны развивать скорость до 60 км/час.

Чтобы поймать среднего размера добычу, им потребуется примерно 25 минут. Они могут преследовать более крупных животных до их усталости. Гиеновидные собаки чаще всего охотятся на копытных животных, но иногда нападают и на хищников. Даже одинокий лев иногда может стать добычей для гиеновидных собак, если они нападают стаей.

При охоте они издавают различные звуки, включая лай, смех или щебетание, что позволяет им приблизиться к добыче незамеченными. В настоящее время гиеновидные собаки находятся под охраной в заповедниках из-за сильного сокращения их популяции — осталось менее 5000 особей.