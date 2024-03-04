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Секрет успешной жизни черепахи: несколько шокирующих фактов о качестве воды и ее влиянии на питомца

Какую правильно подобрать воду для черепах

2:15
Зоосфера

Для поддержания красноухих черепах и других популярных видов черепах подходит пресная вода средней жесткости, обычно в диапазоне от 3 до 6 мг-экв/л или 7 до 15 dH, при активной реакции pH в пределах 6,5–8,5 (желательно ближе к 8).

Какую правильно подобрать воду для черепах
Фото: Openverse by bamyers4az is licensed under CC BY 2.0

Эти же показатели рекомендуются для болотных черепах, а также для среднеазиатских и средиземноморских видов. В некоторых случаях рекомендуется отстаивать воду сутки, чтобы из неё ушёл хлор, но, по нашему опыту, хлор не создаёт проблем для популярных видов черепах, так как его содержание в водопроводной воде сейчас обычно невысоко. Если ваша водопроводная вода имеет запах отбеливателя, то лучше отстаивать её или использовать дехлоратор.

Однако существуют виды черепах, которые обитают в чистых горных реках, солёных водах или других специфических водоёмах, где характеристики воды сильно отличаются от водопроводной, фильтрованной или бутилированной воды. Для таких видов черепах необходимо специально регулировать солёность воды, корректировать pH и добавлять различные компоненты, такие как листья дуба и т.д.

Поэтому для популярных видов черепах можно использовать прямую воду из крана. Тем не менее, не каждая водопроводная вода подходит...

Жесткая и мягкая вода различаются следующим образом:

  • Мягкая вода (0-4 °Ж) / 0-11° dH
  • Вода средней жёсткости (4-8 °Ж) / 11–22° dH
  • Жёсткая вода (8-12 °Ж) / 11–33° dH
  • Очень жёсткая вода (более 12°Ж) / более 33° dH

Жесткость воды может быть измерена по нескольким параметрам, таким как общая жёсткость (GH) и карбонатная жёсткость (KH). Обычно черепахи не слишком чувствительны к KH.

Жёсткость воды может существенно различаться в разных городах и даже в разных районах одного города. Чтобы определить жёсткость вашей воды, можно воспользоваться специальными тестами.

Поэтому, чтобы поддерживать оптимальные условия для черепах, важно учитывать параметры воды и регулярно контролировать её качество.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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