Как сделать своего мохнатого друга чистеньким и опрятным: все тонкости водных процедур хомячков

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Как помыть своего мохнатого друга

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Зоосфера

Хомяки не слишком приветствуют идею купания, поэтому лучше проводить водные процедуры только в случае крайней необходимости.

Как помыть своего мохнатого друга
Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0 DEED

Для купания рекомендуется использовать специальный шампунь для грызунов, а затем мягко высушить мех при помощи полотенца. Если в комнате прохладно, и есть опасения, что животное может замерзнуть, его можно осторожно подсушить феном, используя слабый поток теплого воздуха.

Отрезание когтей следует проводить очень осторожно, используя специальные когтерезы или маникюрные щипчики.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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