Как сделать своего мохнатого друга чистеньким и опрятным: все тонкости водных процедур хомячков

Как помыть своего мохнатого друга

0:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хомяки не слишком приветствуют идею купания, поэтому лучше проводить водные процедуры только в случае крайней необходимости.

Фото: Flickr by Aqua Mechanical is licensed under CC BY 2.0 DEED

Для купания рекомендуется использовать специальный шампунь для грызунов, а затем мягко высушить мех при помощи полотенца. Если в комнате прохладно, и есть опасения, что животное может замерзнуть, его можно осторожно подсушить феном, используя слабый поток теплого воздуха.

Отрезание когтей следует проводить очень осторожно, используя специальные когтерезы или маникюрные щипчики.