Хомяки не слишком приветствуют идею купания, поэтому лучше проводить водные процедуры только в случае крайней необходимости.
Для купания рекомендуется использовать специальный шампунь для грызунов, а затем мягко высушить мех при помощи полотенца. Если в комнате прохладно, и есть опасения, что животное может замерзнуть, его можно осторожно подсушить феном, используя слабый поток теплого воздуха.
Отрезание когтей следует проводить очень осторожно, используя специальные когтерезы или маникюрные щипчики.
Древний дольмен Менга, расположенный вблизи города Антекера в Испании, привлекает внимание исследователей своим величием и древностью.