Мы все любим баловать наших кошек и котов игрушками, мебелью и лакомствами. Как бы вы не старались, некоторые привередливые кошки все равно предпочитают проводить время в картонных коробках и спать под кроватью. И вот здесь на помощь приходит кошачья палатка, поделилась говорит эксперт по кошкам Саманта Белл.
На рынке существует множество обогащающих, но в то же время эстетически приятных палаток для кошек.
Если вы хотите обеспечить свою кошку физической активностью, вам понадобится приспособленная для игры кошачья палатка.
Кошки любят уютные места для сна. У каждой свои предпочтения по размеру и материалу кроватей, поэтому поиск подходящей палатки может быть тяжелым.
Если вы живете в частном доме, то приобретение подобного "домика" может быть необходимым для четвероногого друга.
"Закрытые пространства могут дать кошкам ощущение защищенности", - объясняет ветеринар Сэмюэль Панкратц.
Если палатка плохо спроектирована и/или неудобна, ваша кошка не захочет проводить в ней время.
Чтобы убедиться, что вашей кошке все понравиться, следует почитать отзывы тех, кто уже успел приобрести кошачью палатку.
Через три-четыре года новые автомобили с ручной коробкой передач (МКПП) в России прекратят появляться на рынке.