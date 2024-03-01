Пора приобретать квартиру для своей киски: эксперты рассказали о всех тонкостях

Как выбрать "убежище" для своего четвероногого друга?

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы все любим баловать наших кошек и котов игрушками, мебелью и лакомствами. Как бы вы не старались, некоторые привередливые кошки все равно предпочитают проводить время в картонных коробках и спать под кроватью. И вот здесь на помощь приходит кошачья палатка, поделилась говорит эксперт по кошкам Саманта Белл.

Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На рынке существует множество обогащающих, но в то же время эстетически приятных палаток для кошек.

Виды кошачьих палаток

Кошачья палатка для игры

Если вы хотите обеспечить свою кошку физической активностью, вам понадобится приспособленная для игры кошачья палатка.

Кошачьи палатки-кровати

Кошки любят уютные места для сна. У каждой свои предпочтения по размеру и материалу кроватей, поэтому поиск подходящей палатки может быть тяжелым.

Кошачьи палатки для улицы

Если вы живете в частном доме, то приобретение подобного "домика" может быть необходимым для четвероногого друга.

Польза кошачьих палаток

"Закрытые пространства могут дать кошкам ощущение защищенности", - объясняет ветеринар Сэмюэль Панкратц.

Помимо рекомендаций экспертов, стоит учитывать следующее при выборе лучшей палатки:

Комфорт

Если палатка плохо спроектирована и/или неудобна, ваша кошка не захочет проводить в ней время.

Отзывы

Чтобы убедиться, что вашей кошке все понравиться, следует почитать отзывы тех, кто уже успел приобрести кошачью палатку.