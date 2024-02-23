Как кошка выражает свои чувства через движения хвостом

Когда кошка стремится передать информацию своему владельцу, она не ограничивается только голосовыми сигналами, она также использует свой хвост.
Давайте объясним, что означает, когда кошка машет или дергает кончиком хвоста.
Почему кошка виляет хвостом:
Во-первых, кошка может дружелюбно махать кончиком хвоста, когда желает общения и игры.
Во-вторых, дрожание хвоста может указывать на то, что кошка планирует пометить свою территорию. Если кошка трясет хвостом и одновременно дергается всем телом, это может свидетельствовать о присутствии блох, и она пытается от них избавиться.
Если кошка приподнимает и изогнутым хвостом, это может указывать на ее страх. Когда кошка резко двигает хвостом из стороны в сторону, будто бьется им, это свидетельствует о ее ярости, и в такие моменты лучше не подходить.
Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете