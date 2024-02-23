Как кошка выражает свои чувства через движения хвостом

Значение движений хвостом у кошек: от общения до ярости

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда кошка стремится передать информацию своему владельцу, она не ограничивается только голосовыми сигналами, она также использует свой хвост.

Фото: Wikipedia by LeaK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Давайте объясним, что означает, когда кошка машет или дергает кончиком хвоста.

Почему кошка виляет хвостом:

Во-первых, кошка может дружелюбно махать кончиком хвоста, когда желает общения и игры.

Во-вторых, дрожание хвоста может указывать на то, что кошка планирует пометить свою территорию. Если кошка трясет хвостом и одновременно дергается всем телом, это может свидетельствовать о присутствии блох, и она пытается от них избавиться.

Если кошка приподнимает и изогнутым хвостом, это может указывать на ее страх. Когда кошка резко двигает хвостом из стороны в сторону, будто бьется им, это свидетельствует о ее ярости, и в такие моменты лучше не подходить.