Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Публицист Александр Широкорад: ПВО России сможет сбивать британские дроны Banshee
Первый месяц весны проводим с "Гримёром"!
Эндокринолог Сорокина заявила, что обезвоживание вызывает ожирение
Медведи свободно разгуливают по Флориде
Сергей Шойгу: план контрнаступления ВСУ был разработан специалистами из Польши и Прибалтики
10 отличных средств для укладки, если у вас короткая стрижка
Российский пилот сумел без шасси посадить подбитый штурмовик Су-25
6 главных ошибок при покупке подержанных автомобилей, о которых вам следует знать
Владимир Путин: пункт Крынки на левом берегу Днепра полностью под контролем ВС РФ
На курорт "Роза Хутор" прибыли 60 альпак

Парк альпак на "Роза Хутор" стал самым крупным в России

Зоосфера

Парк альпак "Пача Мама" на курорте "Роза Хутор" открылся в августе 2023 года. Он был создан на отметке более 1000 метров над уровнем моря. Его первыми жителями стали 21 альпака.

Парк альпак на "Роза Хутор" стал самым крупным в России
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Животным в горах Сочи оказалось настолько комфортно, что в парке уже родился первый детеныш. В итоге с вновь прибывшими число обитателей "Пача Мама" превзошло 80, он стал самой большой фермой альпак в России.

— Новые альпаки прибыли на курорт "Роза Хутор" из питомников европейских стран. Дорога на курорт "Роза Хутор" заняла четыре дня. Чтобы переезд был удобным, для альпак был организован специальный автопоезд. Состав группы в основном — женский: 16 мальчиков и 44 девочки. Не обошлось в дороге и без приятных сюрпризов. У одной из альпак в пути родился малыш, их называют криа. Это говорит о том, что путешествие в Сочи было очень комфортным, — рассказала операционный директор парка альпак "Пача Мама" Ирина Чайкина.

Сейчас новых обитателей парка "Пача Мама" ждет обязательное медицинское обследование, спа-процедуры и карантин длиною в 30 дней. В течение этого времени они будут находиться под круглосуточным наблюдением опытных ветеринаров в отдельном вольере.

— Альпаки — животные очень социальные, они любят общаться. Как только ветеринары убедятся, что все подопечные готовы контактировать с людьми, новые обитатели парка будут рады встрече с гостями. А вот увидеть их в вольере можно уже сейчас, — отметила Ирина Чайкина.

Вживую пообщаться, покормить и обнять пушистиков можно ежедневно с 10:00 до 19:00. Добраться до парка "Пача Мама" помогут бесплатные шаттлы, они курсируют от площадки "Роза Приют" в горной Олимпийской деревне.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Редакция Правда.Ру Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
В России введена уголовная ответственность за выращивание популярного растения из-за содержания в нём запрещённых веществ
В России введена уголовная ответственность за выращивание популярного растения из-за содержания в нём запрещённых веществ
Последние материалы
Медведи свободно разгуливают по Флориде
Baijiahao: США удивили своей реакцией на успехи России
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей
Сергей Шойгу: план контрнаступления ВСУ был разработан специалистами из Польши и Прибалтики
10 отличных средств для укладки, если у вас короткая стрижка
Российский пилот сумел без шасси посадить подбитый штурмовик Су-25
Врач Кашух назвала первые симптомы преддиабета
6 главных ошибок при покупке подержанных автомобилей, о которых вам следует знать
Владимир Путин: пункт Крынки на левом берегу Днепра полностью под контролем ВС РФ
В Белгороде обнаружили частный дом с "украинским флагом" на крыше
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников