На курорт "Роза Хутор" прибыли 60 альпак

Парк альпак на "Роза Хутор" стал самым крупным в России

Парк альпак "Пача Мама" на курорте "Роза Хутор" открылся в августе 2023 года. Он был создан на отметке более 1000 метров над уровнем моря. Его первыми жителями стали 21 альпака.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Животным в горах Сочи оказалось настолько комфортно, что в парке уже родился первый детеныш. В итоге с вновь прибывшими число обитателей "Пача Мама" превзошло 80, он стал самой большой фермой альпак в России.

— Новые альпаки прибыли на курорт "Роза Хутор" из питомников европейских стран. Дорога на курорт "Роза Хутор" заняла четыре дня. Чтобы переезд был удобным, для альпак был организован специальный автопоезд. Состав группы в основном — женский: 16 мальчиков и 44 девочки. Не обошлось в дороге и без приятных сюрпризов. У одной из альпак в пути родился малыш, их называют криа. Это говорит о том, что путешествие в Сочи было очень комфортным, — рассказала операционный директор парка альпак "Пача Мама" Ирина Чайкина.

Сейчас новых обитателей парка "Пача Мама" ждет обязательное медицинское обследование, спа-процедуры и карантин длиною в 30 дней. В течение этого времени они будут находиться под круглосуточным наблюдением опытных ветеринаров в отдельном вольере.

— Альпаки — животные очень социальные, они любят общаться. Как только ветеринары убедятся, что все подопечные готовы контактировать с людьми, новые обитатели парка будут рады встрече с гостями. А вот увидеть их в вольере можно уже сейчас, — отметила Ирина Чайкина.

Вживую пообщаться, покормить и обнять пушистиков можно ежедневно с 10:00 до 19:00. Добраться до парка "Пача Мама" помогут бесплатные шаттлы, они курсируют от площадки "Роза Приют" в горной Олимпийской деревне.