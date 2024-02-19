Невероятное открытие: собаки могут осознавать свое тело, утверждают исследователи

Открытие ученых: собаки могут осознавать свое тело, как и люди и приматы

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ученые из Венгрии обнаружили, что у собак есть способность осознавать границы своего тела, что ранее считалось характерным только для людей, приматов и слонов.

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Как сообщили исследователи, эти четвероногие пока не могут узнать себя в зеркале, но могут осознавать границы своего тела.

Это, по мнению специалистов, подтверждает, что самосознание включает в себя несколько связанных навыков.

Ученые провели эксперимент: добровольцы заставляли своих собак сесть на коврик с мячиком и затем просили быстро принести игрушку, привязанную к коврику. Животные, чтобы выполнить задачу, должны были осознать, что их собственный вес мешает им, и понять, почему они не могут легко выполнить приказ. В результате им приходилось поднимать мяч вместе с ковриком. К удивлению исследователей, большинство собак справились с этой задачей с первой попытки, демонстрируя удивительные когнитивные способности.