Ученые из Венгрии обнаружили, что у собак есть способность осознавать границы своего тела, что ранее считалось характерным только для людей, приматов и слонов.
Как сообщили исследователи, эти четвероногие пока не могут узнать себя в зеркале, но могут осознавать границы своего тела.
Это, по мнению специалистов, подтверждает, что самосознание включает в себя несколько связанных навыков.
Ученые провели эксперимент: добровольцы заставляли своих собак сесть на коврик с мячиком и затем просили быстро принести игрушку, привязанную к коврику. Животные, чтобы выполнить задачу, должны были осознать, что их собственный вес мешает им, и понять, почему они не могут легко выполнить приказ. В результате им приходилось поднимать мяч вместе с ковриком. К удивлению исследователей, большинство собак справились с этой задачей с первой попытки, демонстрируя удивительные когнитивные способности.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.