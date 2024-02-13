Откройте тайны кошачьего поведения: почему ваша кошка обнюхивает еду

Кошачьи ритуалы: почему ваша кошка обнюхивает пищу перед едой

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У кошек существует множество удивительных привычек, которые могут удивить даже опытного хозяина.

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Например, многие наблюдали, как кошка сначала тщательно обнюхивает свою еду, прежде чем приступить к приему пищи, демонстрируя свою удовлетворенность только после этого.

Этот странный "кулинарный ритуал" был объяснен специалистами.

Оказывается, такая привычка является своеобразным способом проверки температуры пищи. Кошка не будет есть, если еда слишком горячая. Удивительно, что кошка способна оценить температуру продуктов только благодаря обнюхиванию, без необходимости в прямом контакте.

Также важно помнить о диком прошлом наших домашних любимцев, когда они сами добывали себе пищу, охотясь. Для уверенности в том, что добыча не сможет убежать или противостоять, кошки использовали свои усы.

Эти привычки пронеслись сквозь время и сегодня остаются у кошек.