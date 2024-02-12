Щенок или взрослая собака: какое решение принять

Получить щенка или завести взрослую собаку — задача не столь проста, как кажется на первый взгляд. Это решение требует не только физической, но и моральной подготовки, и не должно быть принято спонтанно. Прежде чем принимать окончательное решение, ответьте на следующие три важных вопроса:
Фото: https://ukr.media/
Готовы ли вы взять на себя полную ответственность? Покупка собаки подразумевает прием в семью нового члена, который требует постоянного ухода, внимания и любви. Готовы ли вы предоставить все необходимое вашему новому питомцу и заботиться о нем на протяжении всей его жизни?
Готовы ли вы материально обеспечить питомца? Покупка собаки связана с постоянными расходами на еду, аксессуары, ветеринарные услуги, груминг и обучение. Помимо начальных затрат на приобретение щенка, вы должны быть готовы к постоянным финансовым затратам на его уход и содержание.
Готовы ли вы быть привязанным к дому? Собаки нуждаются в регулярных выгулах, обучении и внимании. Они не могут долго оставаться без присмотра и заботы. Поэтому вам следует учитывать свою готовность уделять время на выгулы, тренировки и другие процедуры ухода за питомцем, а также возможность быть дома или организовать замену, если вам придется отсутствовать. Ответив на эти вопросы, вы сможете принять осознанное решение о том, стоит ли заводить собаку, и готовы ли вы к этому шагу.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ