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Собаки как индикатор здоровья: исследование рисков диабета у владельцев

Диабет у собак и людей: ученые выявили потенциальную связь заболевания

1:00
Зоосфера

Собаки не только могут отражать определенные модели поведения своих владельцев, но и предостерегать о состоянии их здоровья. Например, согласно исследованию, проведенному шведскими учеными, владельцы собак, страдающих от диабета, имеют повышенный риск заболевания этим же недугом.

Диабет у собак и людей: ученые выявили потенциальную связь заболевания
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Исследование включало анализ случаев диабета 208 980 собак и их хозяев, а также 123 566 пар кошек и их владельцев. Результаты показали, что присутствие собаки с диабетом увеличивает риск развития этого заболевания у самого владельца на 38 процентов.

Также обнаружено, что у собаки возрастает вероятность заболевания диабетом, если у её хозяина уже поставлен этот диагноз. Это объясняется схожим образом жизни и привычками в питании между владельцем и питомцем.

Интересно, что подобной связи между кошками и их хозяевами не было выявлено в рамках данного исследования.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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