Будьте лучшим другом вашей собаки: советы по укреплению взаимоотношений

Как стать главным для своей собаки: советы от экспертов

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если человек принял серьезное решение о том, что настал момент завести собаку, ему, конечно же, стремится стать главным для этого питомца.

Фото: Wikipedia by Sberlazza is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Известно, что собаки могут прекрасно ладить со всеми членами семьи, однако они обычно выделяют одного "своего" человека.

Чтобы стать любимым человеком для собаки, необходимо знать один секрет. Поэтому просто кормить собаку недостаточно для того, чтобы она полюбила вас больше всех и проявляла уважение. Хотя, конечно, правильное и своевременное кормление питомца вызывает благодарность.

Но это не все.

Совместные прогулки также способствуют укреплению связи с собакой. Поэтому стоит чаще выходить гулять.

Также важно не излишне баловать собаку. Как только она почувствует, что вы становитесь слабее и слишком заинтересованы в ней, она может попытаться занять ваше лидерство.

Поэтому важно соблюдать некоторую дистанцию с питомцем.

Именно с такими подходами люди и собаки быстро находят общий язык, и питомец стремится завоевать внимание и признание своего любимого человека.