Неприятные сюрпризы: почему кошки могут перестать ходить в лоток и как предотвратить это

Советы для владельцев кошек: как решить проблему с лотком, если ваш питомец отказывается его использовать

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Эта ситуация является одной из самых неприятных для владельцев кошек.

Фото: Unsplash by Bao Menglong

Неожиданно взрослая и хорошо воспитанная любимица осознанно прекращает посещать лоток.

Это легко объяснить в случае, если ваш питомец все еще слишком молод. Такой "сюрприз" также ожидает тех, кто взял себе взрослую кошку. Одной из распространенных причин является наличие заболеваний: например, вы заметили, что кошка просто не успевает добежать до своего лотка. В таком случае следует обратиться к ветеринару и пройти лечение.

Другой распространенной причиной является небрежность хозяина. Несмотря на то, что вам может показаться, что лоток абсолютно чист, у вашего питомца может быть свое мнение по этому поводу.

Чистоплотная кошка может отказаться использовать свой лоток, если посчитает, что из него исходит неприятный запах. Поэтому важно тщательно следить за гигиеничностью места для туалета вашей любимицы.

Кроме того, кошка может начать испражняться в неподходящих местах, если она находится в состоянии стресса. Создайте более комфортные условия для своего питомца, чтобы предотвратить подобное поведение.