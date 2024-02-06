Эта ситуация является одной из самых неприятных для владельцев кошек.
Неожиданно взрослая и хорошо воспитанная любимица осознанно прекращает посещать лоток.
Это легко объяснить в случае, если ваш питомец все еще слишком молод. Такой "сюрприз" также ожидает тех, кто взял себе взрослую кошку. Одной из распространенных причин является наличие заболеваний: например, вы заметили, что кошка просто не успевает добежать до своего лотка. В таком случае следует обратиться к ветеринару и пройти лечение.
Другой распространенной причиной является небрежность хозяина. Несмотря на то, что вам может показаться, что лоток абсолютно чист, у вашего питомца может быть свое мнение по этому поводу.
Чистоплотная кошка может отказаться использовать свой лоток, если посчитает, что из него исходит неприятный запах. Поэтому важно тщательно следить за гигиеничностью места для туалета вашей любимицы.
Кроме того, кошка может начать испражняться в неподходящих местах, если она находится в состоянии стресса. Создайте более комфортные условия для своего питомца, чтобы предотвратить подобное поведение.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.