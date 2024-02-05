Беспокойное поведение и чесотка: признаки блох у кошек

Как определить наличие блох у вашей кошки: важные признаки

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Чаще всего блохи нападают на домашних кошек, особенно тех, что часто гуляют на улице и вступают в контакт с другими животными. Это может вызвать неудобства как самому питомцу, так и его владельцу.

Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Если у вашей кошки появились блохи, это можно определить по нескольким признакам:

Поведение кошки становится беспокойным . Изменение обычного поведения, постоянное дерганье и внезапные прыжки могут свидетельствовать о присутствии блох.

. Изменение обычного поведения, постоянное дерганье и внезапные прыжки могут свидетельствовать о присутствии блох. Кошка начинает чесаться, особенно на спине и боках . Это может привести к появлению ран и царапин из-за интенсивного чесания.

. Это может привести к появлению ран и царапин из-за интенсивного чесания. Ухудшение качества шерсти . Блохи могут вызвать появление проплешин и лысин у кошек.

. Блохи могут вызвать появление проплешин и лысин у кошек. Возможны аллергические реакции, такие как перхоть, слезотечение, высыпания и даже неприятный запах.

Если вы заметили эти признаки, необходимо немедленно начать лечение. Обратитесь к ветеринару, чтобы получить подходящее средство. Важно строго соблюдать инструкции при проведении курса лечения.

Также помните, что необходимо обрабатывать не только само животное, но и всю мебель в доме, так как блохи и их яйца могут оставаться на предметах, с которыми контактирует кошка.