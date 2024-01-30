Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.

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Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью

1:13
Зоосфера

Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в решето. Владельцам животных приходится уделять больше внимания уборке.

Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью
Фото: flickr. com by yoppy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако, при этом возникают определенные трудности.

  • Вычесывание. Регулярное проведение этой процедуры поможет сократить количество кошачьей шерсти на полу и вашей одежде. Если у вашей кошки очень густая шерсть, рекомендуется заботиться о ней чаще.
  • Чистка ковра. Даже если ковер не является предпочтительным местом для отдыха вашего питомца, там все равно будет много следов его присутствия. Обычные методы уборки не всегда эффективны из-за затраченного времени. Попробуйте удалить шерсть с помощью обычного скребка для мытья окон.
  • "Успокоительное". Кошки часто могут становиться активными в самый неподходящий момент. Чтобы не мешать им в их отдыхе, достаточно просто увлажнить какую-то часть тела вашей любимицы, например, хвост.
  • Фольга. Желаете лишить кошку желания прыгать на стол и другие поверхности? Просто покройте их обычной фольгой. По какой-то непонятной причине кошки испытывают внутренний страх перед фольгой.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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