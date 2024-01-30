Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.

Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в решето. Владельцам животных приходится уделять больше внимания уборке.

Фото: flickr. com by yoppy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако, при этом возникают определенные трудности.

Вычесывание . Регулярное проведение этой процедуры поможет сократить количество кошачьей шерсти на полу и вашей одежде. Если у вашей кошки очень густая шерсть, рекомендуется заботиться о ней чаще.

. Регулярное проведение этой процедуры поможет сократить количество кошачьей шерсти на полу и вашей одежде. Если у вашей кошки очень густая шерсть, рекомендуется заботиться о ней чаще. Чистка ковра . Даже если ковер не является предпочтительным местом для отдыха вашего питомца, там все равно будет много следов его присутствия. Обычные методы уборки не всегда эффективны из-за затраченного времени. Попробуйте удалить шерсть с помощью обычного скребка для мытья окон.

. Даже если ковер не является предпочтительным местом для отдыха вашего питомца, там все равно будет много следов его присутствия. Обычные методы уборки не всегда эффективны из-за затраченного времени. Попробуйте удалить шерсть с помощью обычного скребка для мытья окон. "Успокоительное" . Кошки часто могут становиться активными в самый неподходящий момент. Чтобы не мешать им в их отдыхе, достаточно просто увлажнить какую-то часть тела вашей любимицы, например, хвост.

. Кошки часто могут становиться активными в самый неподходящий момент. Чтобы не мешать им в их отдыхе, достаточно просто увлажнить какую-то часть тела вашей любимицы, например, хвост. Фольга. Желаете лишить кошку желания прыгать на стол и другие поверхности? Просто покройте их обычной фольгой. По какой-то непонятной причине кошки испытывают внутренний страх перед фольгой.