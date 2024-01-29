Мнение своё, правила свои: как управлять умными породами собак и добиваться послушания

Собаки обладают великолепным уровнем интеллекта, что делает их отличными учениками.
Их способность к запоминанию команд велика благодаря высокому уровню интеллекта. Тем не менее, некоторые владельцы сталкиваются с определенными трудностями: их пес либо полностью игнорирует "поручения" хозяина, либо выполняет их после нескольких минут "уговоров".
1. Слишком умные породы. Существуют породы собак, чей интеллект значительно выше, чем у других. Они часто доверяют своему собственному мнению и принимают самостоятельные решения. Это чаще всего относится к пастушьим собакам или акита-ину. Если пес считает, что команда лишена смысла, он может легко проигнорировать ее, рассматривая как нечто неважное.
2. Отличная память. Из-за высокого интеллекта собаки иногда могут приходить к неправильным выводам. Например, если хозяин повторит команду 10 раз, а пес выполнит ее на 11-й, получив похвалу и угощение, животное может подумать, что нет необходимости торопиться — человек всё равно будет доволен.
3. Неправильное обучение. Неопытные владельцы могут допускать ошибки в воспитании и "образовании" своего питомца. У собак может сформироваться положительная связь между определенным звуковым комплексом (командой) и соответствующим движением. Если слово повторяется много раз во время обучения, животное запоминает это длинное сочетание букв.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.