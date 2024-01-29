Мнение своё, правила свои: как управлять умными породами собак и добиваться послушания

Память и обучение собак: когда отличная запоминающая способность становится причиной сложностей

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки обладают великолепным уровнем интеллекта, что делает их отличными учениками.

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0

Их способность к запоминанию команд велика благодаря высокому уровню интеллекта. Тем не менее, некоторые владельцы сталкиваются с определенными трудностями: их пес либо полностью игнорирует "поручения" хозяина, либо выполняет их после нескольких минут "уговоров".

1. Слишком умные породы. Существуют породы собак, чей интеллект значительно выше, чем у других. Они часто доверяют своему собственному мнению и принимают самостоятельные решения. Это чаще всего относится к пастушьим собакам или акита-ину. Если пес считает, что команда лишена смысла, он может легко проигнорировать ее, рассматривая как нечто неважное.

2. Отличная память. Из-за высокого интеллекта собаки иногда могут приходить к неправильным выводам. Например, если хозяин повторит команду 10 раз, а пес выполнит ее на 11-й, получив похвалу и угощение, животное может подумать, что нет необходимости торопиться — человек всё равно будет доволен.

3. Неправильное обучение. Неопытные владельцы могут допускать ошибки в воспитании и "образовании" своего питомца. У собак может сформироваться положительная связь между определенным звуковым комплексом (командой) и соответствующим движением. Если слово повторяется много раз во время обучения, животное запоминает это длинное сочетание букв.