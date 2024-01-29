Зубная гигиена с удовольствием: простой и эффективный способ чистки зубов, который обожают домашние животные

Зубы без стресса: как превратить чистку в увлекательную игру для вашего питомца

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Очень редко животные не выказывают сопротивление во время чистки зубов, но есть простой и эффективный способ избежать этой проблемы.

Зоологи поделились интересным советом по чистке зубов домашних питомцев.

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Часто гигиенические процедуры, которые мы проводим легко и ежедневно, становятся для наших домашних животных настоящим испытанием. Сопротивление при чистке зубов и мытье шерсти отнимают все наши силы. Чтобы избежать подобных трудностей, эксперты предлагают простой метод, который можно назвать народным. Если у вас уж совсем нет терпения для проведения чистки зубов вашего питомца, вы можете упростить этот процесс.

Нанесите зубную пасту или выбранное вами чистящее средство на резиновую игрушку. Можно использовать любой другой резиновый предмет, который ваше домашнее животное любит. Таким образом, ваш питомец будет чистить зубы самостоятельно во время игры, и вы сэкономите свои нервы, силы и время.