Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые упражнения для увеличения гибкости ног
Предсказания Симпсонов на 2024 год: касается России и США
Восстановлению время, тренировке час: почему нельзя идти в зал при боли в мышцах
Физиологи рассказали, почему сон на животе может быть вредным для здоровья
Багамы: США предупредили туристов о повышенной опасности из-за бандитизма и нападений акул
Армия РФ 29 января разбомбила производство ракет на Украине
Число гипертоников в России выросло на 12,71% за два года
Трава, которая пахнет огурцом
В Москве продали элитных квартир на 179 миллиардов
Зубная гигиена с удовольствием: простой и эффективный способ чистки зубов, который обожают домашние животные

Зубы без стресса: как превратить чистку в увлекательную игру для вашего питомца

0:58
Зоосфера

Очень редко животные не выказывают сопротивление во время чистки зубов, но есть простой и эффективный способ избежать этой проблемы.
Зоологи поделились интересным советом по чистке зубов домашних питомцев.

Зубы без стресса: как превратить чистку в увлекательную игру для вашего питомца
Фото: Wikipedia by OakleyOriginals is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Часто гигиенические процедуры, которые мы проводим легко и ежедневно, становятся для наших домашних животных настоящим испытанием. Сопротивление при чистке зубов и мытье шерсти отнимают все наши силы. Чтобы избежать подобных трудностей, эксперты предлагают простой метод, который можно назвать народным. Если у вас уж совсем нет терпения для проведения чистки зубов вашего питомца, вы можете упростить этот процесс.

Нанесите зубную пасту или выбранное вами чистящее средство на резиновую игрушку. Можно использовать любой другой резиновый предмет, который ваше домашнее животное любит. Таким образом, ваш питомец будет чистить зубы самостоятельно во время игры, и вы сэкономите свои нервы, силы и время.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.

Новая Конфедерация США: Техасу выслали подкрепление с тяжёлой техникой
Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Вера Брежнева отреагировала на обвинения Бони, что она участвовала в эскорте
Только ядерный удар по Ирану отрезвит его в прокси-войне с США. Выбор - за Байденом Любовь Степушова США вступают в фазу Советского Союза 1990 года накануне его распада Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев
Чем оттереть клей-момент с рук
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
Последние материалы
Под Нижним Новгородом ветеринар выбросила сбитого кота на мороз: животное в тяжелом состоянии
Психолог рассказала, когда стоит прекращать отношения
Интервальное голодание: все за и против
Эксперты предлагают закрепить гибкие формы занятости для пенсионеров
Кадровый голод в России: компании испытывают дефицит персонала
Рогов: ВС РФ ударили дронами по базе ремонта военной техники ВСУ
Зубы без стресса: как превратить чистку в увлекательную игру для вашего питомца
В число самых высокооплачиваемых футболистов вошли Роналду, Месси, Неймар
Автоэксперт Ревин сообщил, как снизить расход топлива на автомобиле зимой
Варианты от CAS: чем закончится разбирательство по делу Валиевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников