Мифы о хомяках: разрушаем заблуждения и раскрываем тайны легкого ухода за этими пушистыми питомцами

Хомяки на свете: правда и вымысел о пахучести, полезности и идеальном жилье для них

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хомяк — это очаровательный и легкий в уходе питомец, который приносит радость как взрослым, так и детям.

Фото: https://hamsters101.com/

Однако перед тем, как решиться на такого домашнего друга, важно разобраться с тремя основными мифами о них.

Миф 1: Хомяки пахнут: Это неверное утверждение. По сравнению с другими домашними животными, хомяк довольно чистоплотен. У него даже в клетке есть отдельные зоны для лакомств и туалета. Он регулярно ухаживает за шерстью и лапками. Запаха не будет, если вы регулярно очищаете клетку.

Миф 2: От хомяков нет пользы: Хомяки не издают звуков и не могут общаться с хозяевами. Но наблюдение за ними предоставляет удовольствие. Они умеют создавать свои спальные места, умело сортировать еду и забавно мыться.

Миф 3: Хомяки могут жить в банке: Несмотря на их неприхотливость, жить в банке категорически неподходит для хомяков. Они нуждаются в месте для активности, таком как бег в колесе, висение на прутьях клетки и ползание по домику.