Мифы о хомяках: разрушаем заблуждения и раскрываем тайны легкого ухода за этими пушистыми питомцами

Хомяк — это очаровательный и легкий в уходе питомец, который приносит радость как взрослым, так и детям.
Однако перед тем, как решиться на такого домашнего друга, важно разобраться с тремя основными мифами о них.
Миф 1: Хомяки пахнут: Это неверное утверждение. По сравнению с другими домашними животными, хомяк довольно чистоплотен. У него даже в клетке есть отдельные зоны для лакомств и туалета. Он регулярно ухаживает за шерстью и лапками. Запаха не будет, если вы регулярно очищаете клетку.
Миф 2: От хомяков нет пользы: Хомяки не издают звуков и не могут общаться с хозяевами. Но наблюдение за ними предоставляет удовольствие. Они умеют создавать свои спальные места, умело сортировать еду и забавно мыться.
Миф 3: Хомяки могут жить в банке: Несмотря на их неприхотливость, жить в банке категорически неподходит для хомяков. Они нуждаются в месте для активности, таком как бег в колесе, висение на прутьях клетки и ползание по домику.
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