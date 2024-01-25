обачья любовь на ночь: почему ваш питомец стремится спать с вами и как обеспечить его комфорт

Спать вместе или раздельно:почему собаки предпочитают постель хозяев и как с этим справиться

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые владельцы собак сталкиваются с ситуацией, когда их питомцы стремятся лечь спать в одной постели с членами семьи.

Некоторые предпринимают попытки отучить своих питомцев от этой привычки, в то время как другие не видят в этом ничего неправильного. Однако стоит отметить, что у собаки есть несколько разумных причин для желания делить постель с хозяевами.

Фото: Wikipedia by user:Tufflaw

1.Привычка из детства. Если вы предпочитаете спать в одиночестве, избегайте приглашать щенка в свою постель. Важно, чтобы питомец осознавал, что ваша кровать — это личное пространство, к которому у него нет свободного доступа. В противном случае, собаке может быть трудно понять, почему ее сегодня ругают за что-то, что было допустимо вчера.

2.Отсутствие собственного места для отдыха. Важно предоставить собаке удобное место для отдыха. Если ее лежанка не кажется комфортной, она, вероятно, выберет вашу постель.

3.Холод. Некоторые породы собак не переносят холод хорошо, и если стало прохладно, питомец ищет тепло, что может найти в вашей постели.

4.Любовь. Собаки выражают свою любовь прямолинейно и могут считать нормальным спать рядом с любимыми хозяевами. Они воспринимают вас как часть своей "стаи" и стремятся быть ближе к другим членам этой группы.

5.Страх. Некоторые собаки могут испытывать страх и стресс. Во сне они становятся уязвимыми, поэтому питомец рассчитывает на вашу защиту в случае опасности.