Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 оттенков маникюра, которые смотрятся дорого
Будете гордиться этим урожаем перца при соблюдении этих 5 условий
Спагетти с креветками и цветной капустой – полюбит вся семья
Лавров в ООН назвал ключевой фактор, препятствующий миру на Украине
Эписция: рассказываем о красивых сортах и секретах ухода
Уникальный финский порт остался без клиентов. И здесь тоже "рука Москвы"
Белорусская теннисистка Соболенко о победе над Гауфф в 1/2 финала AO: "Ко всему была готова"
Суд назначил наказание Дарье Треповой в виде 27 лет лишения свободы
Ученые обнаружили причину выбрасывания дельфинов на мелководье
обачья любовь на ночь: почему ваш питомец стремится спать с вами и как обеспечить его комфорт

Спать вместе или раздельно:почему собаки предпочитают постель хозяев и как с этим справиться

1:32
Зоосфера

Некоторые владельцы собак сталкиваются с ситуацией, когда их питомцы стремятся лечь спать в одной постели с членами семьи.
Некоторые предпринимают попытки отучить своих питомцев от этой привычки, в то время как другие не видят в этом ничего неправильного. Однако стоит отметить, что у собаки есть несколько разумных причин для желания делить постель с хозяевами.

Спать вместе или раздельно:почему собаки предпочитают постель хозяев и как с этим справиться
Фото: Wikipedia by user:Tufflaw

1.Привычка из детства. Если вы предпочитаете спать в одиночестве, избегайте приглашать щенка в свою постель. Важно, чтобы питомец осознавал, что ваша кровать — это личное пространство, к которому у него нет свободного доступа. В противном случае, собаке может быть трудно понять, почему ее сегодня ругают за что-то, что было допустимо вчера.

2.Отсутствие собственного места для отдыха. Важно предоставить собаке удобное место для отдыха. Если ее лежанка не кажется комфортной, она, вероятно, выберет вашу постель.

3.Холод. Некоторые породы собак не переносят холод хорошо, и если стало прохладно, питомец ищет тепло, что может найти в вашей постели.

4.Любовь. Собаки выражают свою любовь прямолинейно и могут считать нормальным спать рядом с любимыми хозяевами. Они воспринимают вас как часть своей "стаи" и стремятся быть ближе к другим членам этой группы.

5.Страх. Некоторые собаки могут испытывать страх и стресс. Во сне они становятся уязвимыми, поэтому питомец рассчитывает на вашу защиту в случае опасности.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
В США очень недовольны, что российские корабли могут свободно проходить Красное море

В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.

The Matitime Executive: США крайне раздражены свободой России в Красном море
Нежнейшая творожная запеканка: с цукатами и маком, и совсем без муки
"Творожное лакомство" без муки: полезный и вкусный десерт
Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви
Надоела петуния? Посадите очаровательное калибрахоа
Результат СВО: РФ контролирует мировую торговлю стратегическими ресурсами Любовь Степушова Шустер заявил, что наркотики сделали из Зеленского "нервного человека", сидящего в бункере Олег Володин Жонглирование опасными терминами: так видит или не видит НАТО угрозу от России Дмитрий Плотников
Наплюйте на специализированные магазины, продающие грунт для рассады, приготовьте его самостоятельно
Арендаторы в один голос жалуются на съёмное жильё: их не устраивает несколько нюансов
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача
Последние материалы
Февральская индексация: кого коснется повышение пособий и выплат в России
10 причесок, которые сделают лицо визуально более худым
Врачи рассказали, что непереносимость глютена приводит к потере веса и запорам
Дилеры раскрыли, куда исчезают все непроданные автомобили
Блогер Блиновская и ее семья решили объявить о банкротстве
Названы три простых способа быстро прогреть салон автомобиля в мороз
Ваенга заступилась за Собчак, интервью у которой назвали опасным: "Это ложь и провокация"
Испанец Алькарас: все теннисисты на текущей стадии AO играют так, что могут победить Джоковича
В США хотят переименовать рак простаты в нечто менее пугающее пациентов
Простая подкормка их семян кунжута раз в 2-3 недели принесет суперурожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников