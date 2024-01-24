Отражение характера: как собаки и их хозяева становятся похожими друг на друга

При внимательном наблюдении за собаками и их хозяевами во время прогулки легко заметить поразительные внешние сходства между ними.
Даже если первоначально это не удается, проведение времени в компании этих "приятелей" позволит убедиться, что у них существует некоторое общее внутреннее сочетание.
Эта закономерность была замечена давно и подтверждена народной мудростью, напоминающей нам, что ответственность за характер питомца лежит на его владельце. Помните пословицу, гласящую, что "каков хозяин, такова и собака". Почему люди выбирают себе собак, столь схожих с ними? Эксперты в области психологии предлагают простой ответ: мы чаще всего находим привлекательным того, кто схож с нами.
Это может быть как невидимое, так и явное свойство, становящееся причиной выбора щенка.
Если такая связь не устанавливается, человеку трудно испытывать искреннюю симпатию к своему питомцу.
Тогда собака выходит на помощь, пытаясь копировать своего хозяина, чтобы вызвать его благосклонность.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.