Отражение характера: как собаки и их хозяева становятся похожими друг на друга

Сходство с хозяином: загадка, которую вы узнаете, наблюдая за собаками и их владельцами

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

При внимательном наблюдении за собаками и их хозяевами во время прогулки легко заметить поразительные внешние сходства между ними.

Фото: Openverse by shixart1985 is licensed under CC BY 2.0

Даже если первоначально это не удается, проведение времени в компании этих "приятелей" позволит убедиться, что у них существует некоторое общее внутреннее сочетание.

Эта закономерность была замечена давно и подтверждена народной мудростью, напоминающей нам, что ответственность за характер питомца лежит на его владельце. Помните пословицу, гласящую, что "каков хозяин, такова и собака". Почему люди выбирают себе собак, столь схожих с ними? Эксперты в области психологии предлагают простой ответ: мы чаще всего находим привлекательным того, кто схож с нами.

Это может быть как невидимое, так и явное свойство, становящееся причиной выбора щенка.

Если такая связь не устанавливается, человеку трудно испытывать искреннюю симпатию к своему питомцу.

Тогда собака выходит на помощь, пытаясь копировать своего хозяина, чтобы вызвать его благосклонность.