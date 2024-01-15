Сибирячку обяжут выплатить компенсацию семье укушенной трёхлетней девочки

В Карасукском районе Новосибирской области владелица пса выплатит компенсацию семьей трёхлетней девочки, которую укусила её собака. Возмещение составит 22 тысячи рублей.
Как выяснилось, на улице Карасука на трёхлетнюю девочку напал пёс. В итоге ребёнок попал в больницу с раной голени.
По данному делу в прокуратуру Карасукского района обратился отец девочки. По факту укуса провели проверку и в результате добились через суд наказания. Как отметил местный прокурор, случившегося можно было избежать, если бы владелица питомца выполняла требования закона об ответственном обращении с животными.
"Карасукским районным судом исковые требования прокурора района удовлетворены", — добавили представители регионального ведомства.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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