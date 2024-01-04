Выбор сухого корма для кошек и собак: на что стоит ориентироваться

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцам домашних животных рассказали, на что стоит ориентироваться при выборе корма для своего любимца. Отмечается, что при организации полезного и сбалансированного питания многие хозяева рассматривают готовые сухие смеси, то есть, корма, в которых содержатся все необходимые витамины и минералы. Тем не менее, это не единственный параметр, на который необходимо обращать внимание при выборе корма.

Фото: petfoodprocessing.net

Так, при выборе такого сухого корма для кошек, который не только утолит чувство голода, но и принесёт пользу, необходимо помнить про особенности породы вашего питомца, его возраст и вес, а также состояние здоровья.

Например, сухой корм для кошек классифицируется на смеси для ежедневного использования и на специализированные составы. Также существуют и корма диетического питания, различные гипоаллергенные и лечебные смеси.

Третий тип — специализированные корма, которые назначают специалисты, если у питомца выявлены какие-то либо заболевания при нарушении пищеварения. Подбирать такие следует исключительно по совету ветеринара, чтобы исключить осложнения у своего любимца.